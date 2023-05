"Club organizado": En Huracán, Battaglia chicaneó a Riquelme

CLUBORGANIZADOENHURACANBATTAGLIACHICANEOARIQUELMEFOTO1.jpg Sebastián Battaglia asumió la dirección técnica de Huracán y chicaneó a Juan Román Riquelme de “club organizado” tras ser echado de Boca por Riquelme. (Foto: Noticias Argentinas/PRENSA HURACÁN)

“Ahora ya estoy pensando en el partido del viernes con Godoy Cruz, porque Huracán es lo único que me quita el sueño. Me encontré acá con un club organizado, con instalaciones con mucha comodidad y una dirigencia predispuesta a escuchar. Los resultados no lo acompañaron en los últimos tiempos pero queremos hacer hincapié en que los jugadores capten nuestra idea en el poco tiempo de trabajo que tendremos”, remarcó.