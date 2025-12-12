FIX actualiza su perspectiva sobre CGC

El ratio de cobertura de deuda de corto plazo quedó en 0,4x, un nivel bajo que explica la persistencia de la alerta negativa. El ratio de cobertura de deuda de corto plazo quedó en 0,4x, un nivel bajo que explica la persistencia de la alerta negativa.

image

Capital fresco y respaldo del accionista

Del lado de los amortiguadores, FIX destaca el aporte de capital realizado por el accionista mayoritario. En mayo de 2025 se concretó una inyección de US$150 millones mediante la emisión de acciones preferidas, ya totalmente integrada.

Este respaldo del grupo controlador vuelve a aparecer como una pieza clave del análisis. La calificadora remarca que CGC, como parte de Corporación América, ha mostrado históricamente una alta flexibilidad financiera y acceso recurrente a los mercados, además de la voluntad del accionista de sostener a la compañía si el escenario se vuelve más adverso.

Vaca Muerta como punto de inflexión operativo

El cambio estratégico más relevante pasa por la entrada en Aguada del Chañar, en Vaca Muerta. A través de un acuerdo con YPF, CGC adquirió el 49% del bloque, lo que le permite compensar el declino de activos maduros y mejorar su estructura de costos.

FIX estima que la producción neta cerrará 2025 en torno a 53 a 55 mil barriles equivalentes diarios, para luego estabilizarse entre 56 y 60 mil boe/d entre 2026 y 2029, con una participación creciente del crudo. Para 2027, el mix productivo pasaría a estar compuesto en un 70% por petróleo y un 30% por gas.

Este giro hacia activos no convencionales aparece como la principal palanca para recomponer márgenes y fortalecer la generación de EBITDA en los próximos años.

Rentabilidad en recuperación, pero con cautela

En términos operativos, la calificadora proyecta una mejora gradual. Para 2025, el EBITDA se ubicaría cerca de US$270 millones, con un margen del 30%, impulsado por una reducción de costos cercana al 20% por boe. Hacia 2026 y 2027, el EBITDA podría superar los US$400 millones, con márgenes promedio del 45%, siempre que se cumplan los supuestos de precios y eficiencia.

image

Sin embargo, el flujo de fondos libre seguiría bajo presión. El plan de inversiones, que ronda los US$300 millones anuales, combinado con mayores intereses financieros, llevaría a un FFL negativo en 2025 y apenas levemente negativo en los años siguientes.

image

Qué mira FIX para subir o bajar la nota

La hoja de ruta está bien delimitada. Una eventual baja de calificación podría activarse si la empresa enfrenta dificultades para refinanciar deuda, si el apalancamiento se mantiene elevado con Deuda sobre EBITDA por encima de 3,5x, o si la producción cae por debajo de 45 mil boe/d sin un ajuste financiero compensatorio.

Del otro lado, una mejora en la calificación requeriría un salto más contundente en la generación de EBITDA, con reducción del apalancamiento a niveles inferiores a 2x, o una producción sostenida por encima de 65 mil boe/d.

image

No despeja todas las dudas

La ratificación del A(arg) le da aire a CGC y valida la estrategia de corto plazo, pero el Rating Watch Negativo sigue funcionando como una advertencia explícita.

El mercado mira con atención cómo se resolverá el calendario de vencimientos de 2026 y si Vaca Muerta logra traducirse rápidamente en caja y no solo en promesas de mediano plazo.

