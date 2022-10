Powell ha advertido que el proceso será doloroso, porque el objetivo es diseñar un crecimiento por debajo de la tendencia para reducir las presiones sobre los precios y, como resultado, aumentará el desempleo. Powell ha advertido que el proceso será doloroso, porque el objetivo es diseñar un crecimiento por debajo de la tendencia para reducir las presiones sobre los precios y, como resultado, aumentará el desempleo.

Pese a esto, los funcionarios de la Fed no han perdido la esperanza en lograr el aterrizaje suave de la economía. Pero, por primera vez en las encuestas previas a la reunión del FOMC, la mayoría de los economistas, un 75%, ven probable una recesión en los próximos 2 años, mientras que otra parte de los encuestados, un 20%, ve un aterrizaje forzoso sin recesión:

image.png

Semana de extrema volatilidad en Wall Street

La última semana de octubre comenzó con alzas en los principales índices estadounidenses, al mismo tiempo que el jueves (27/10) se dio a conocer el dato del crecimiento del PBI y que fue mejor de lo esperado, cortando la racha de 6 meses con rojos consecutivos. Aun así, la semana financiera estuvo marcada por la presentación de los balances y resultados de las principales empresas del mundo.

Sobre esto, entre los balances más alentadores tenemos a Coca cola -KO-, superando las estimaciones y marcando un precio de US$ 60,76. Por el lado de las empresas tecnológicas, Microsoft -MSFT- presentó números positivos, al igual que Apple -AAPL- marcando precios de US$ 235,87 y US$ 155,74 respectivamente. Asimismo, a este sector se le sumó Intel -INTC- también con resultados mejores de lo estimado y cerró la jornada con una suba de 10,66%.

Los balances que decepcionaron fueron Alphabet -GOOGL-, Meta Platforms -META- (Facebook, anteriormente) y Amazon -AMZN-.

image.png Gráfico al jueves 27 de octubre

Con estos resultados mixtos, los principales índices de Wall Street, S&P 500, Nasdaq finalizaban con alzas significativas:

image.png Fuente: TradingView

image.png Fuente: TradingView

