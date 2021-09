En Rosario, con el Dólar Banana "no se jode"

“Resulta que estas cuevas que operan en el margen del sistema, que no son las agencias legales o financieras sino las que mueven dinero de origen más pesado (que son no más de 6 o 7), reciben aprietes para que todas las semanas les depositen en una oficina distintas cantidades, pueden ser 20 o 5 mil dólares a cambio de que nos les baleen puertas o no les roben a los clientes. Es a cambio de protección”, prosiguió Galíndez con su relato.