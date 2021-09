Rosario sangra y hay reclamos al Gobierno Nacional

En diálogo con medios locales, Javkin reveló que el presidente Alberto Fernández se comunicó con gobernador Omar Perotti para interiorizarse de la situación. Esto podría generar que Nación envíe más efectivos federales a la ciudad.

El intedente apuntó duramente contra la Justicia Federal de Rosario, encargada de juzgar crímenes relacionados al narcotráfico: "Hace cuánto que venimos diciendo que la Justicia Federal de Rosario tiene la misma estructura de hace 70 años. Parecemos que en los ámbitos federales no tenemos avances".

"Vamos a pedir una mayor presencia del desarrollo de la Justicia Federal en la región. Insisto, las causas que involucran estos delitos si después no derivan en una causa con condena, evidentemente no van a generar que no se repitan. Pero si después las personas condenadas, desde el lugar donde cumplen la pena, tiene libertad para organizar delitos, estamos complicados".

"Rosario está en Argentina, y el país tiene cuerpos especializados en que estas cosas no se produzcan. Y hoy deberían estar acá", reclamó Pablo Javkin al Gobierno Nacional, algo que hizo también en su cuenta de Twitter:

Lo venimos reclamando. Rosario está en los titulares nacionales cuando ocurren estas cosas. Entonces, que actúen las fuerzas federales. No son fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires, son fuerzas de todo el país, y hoy las necesitamos acá. — Pablo Javkin (@pablojavkin) September 7, 2021

Por su parte, Omar Perotti, en diálogo con el diario Aire de Santa Fe, también se refirió a la violencia narco que azota a Rosario, y en consonancia con Javkin, pidió la colaboración del gobierno nacional. “Le planteamos más ayuda y presencia a los funcionarios nacionales”.

Omar Perotti intentó desmarcarse de los gobiernos anteriores: “Estamos en una etapa distinta, donde no se oculta absolutamente nada. Durante mucho tiempo se mintió y se dejaban pasar las cosas.Las bandas vinculadas al delito son hoy organizaciones criminales que disputan territorio y se enfrentan de esta manera: con acciones que generan temor en el resto de la sociedad. Los procesos avanzan, no hay privilegios ni impunidad para nadie en Santa Fe", y sostuvo que “los exjefes de la Policía,que antes eran condecorados, hoy están presos o procesados”.

“La escoba tiene que servir para sacar toda la basura y no para esconderla. Nos falta anticiparnos a los hechos, y para eso hay que tener mayor prevención. Se necesita tiempo para tener más tecnología, equipamiento y personal”, destacó Omar Perotti.

El gobernador además hizo referencia al pedido que realizó al Gobierno Nacional: “Siempre nos gusta que exista más atención y colaboración. De todas maneas, se sumaron algunos efectivos y vamos a continuar así”.

“El Presidente, cuando estuvo en Rosario, lo marcó con firmeza. La Argentina no puede permitir que estas cosas pasen. El problema es de dimensión nacional”, concluyó Omar Perotti.