En Rosario, el Dólar Banana es más picante que el dólar blue

“Uno de los cueveros por excelencia, este segmento estrictamente paralelo, bien informal y border, me habló del dólar banana y me dio un precio”, y agregó: “Resulta que estas cuevas que operan en el margen del sistema, que no son las agencias legales o financieras sino las que mueven dinero de origen más pesado, que son no más de 6 o 7, reciben aprietes para que todas las semanas les depositen en una oficina distintas cantidades, pueden ser 20 o 5 mil dólares a cambio de que no les baleen puertas o no les roben a los clientes”. Así están las cosas en Rosario.