Empresas argentinas temen por el Real: Lula pega volantazo

Exportaciones que, si bien se vieron adelantadas a más no poder por el "dólar soja", la campaña 2023 se verá fuertemente impactada por la sequía y podría llevarnos a la peor cosecha de los últimos 7 años. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) volvió a recortar la estimación de producción final. El ajuste a la baja fue 1,9 millones de toneladas y la proyección se ubica en 11,8 millones de toneladas. En caso de concretarse dicha cifra, representaría una caída de 11,2 millones de toneladas con relación a los 23 millones de la campaña pasada.

image.png

Al mismo tiempo, la devaluación del Real incrementa la presión sobre el peso, que ya por la propia coyuntura económica interna está retrasado, presionado por la alta inflación. Es decir:

No hay forma de que las pérdidas brasileras no generen un fuerte cimbronazo a la economía de argentina No hay forma de que las pérdidas brasileras no generen un fuerte cimbronazo a la economía de argentina

Tensión electoral

Sumando a todo esto, la economía de Brasil también está siendo puesta a prueba luego de que un informe de las Fuerzas Armadas no descarta la posibilidad de fraude electoral o inconsistencias en las máquinas de votación:

image.png

