Lula da Silva asume con vacante en el STF de Brasil

Pero lo más importante: Lewandowski fue quien revocó las decisiones tomadas por el tribunal 'Lava Jato' de Curitiba (estado de Paraná), en base a declaraciones de la empresa Odebrecht, contra Luiz Inácio Lula da Silva, hoy el Presidente electo.

Lewandowski estableció que las confesiones de ejecutivos de Odebrecht que citaban a Lula da Silva carecían de validez porque el acuerdo que la empresa negoció con la Fiscalía había sido instruido por el entonces juez Sergio Moro (hoy senador electo), cuyas decisiones en procesos contra el por entonces ex Presidente fueron anuladas debido a que el máximo tribunal concluyó que no actuó con la debida imparcialidad.

Lewandowski consideró procedente un recurso presentado por la defensa de Lula, y concluyó que, tal como el Superior Tribunal Federal había anulado todas las decisiones de Moro en los 4 procesos que le abrió a Lula, perdían validez todas las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht.

Una bio

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1971) y en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Derecho de São Bernardo do Campo (1973), Lewandowski tiene maestría (1980) y doctorado (1982) de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, así como una maestría (1981) en relaciones internacionales de The Fletcher School of Law and Diplomacy, en Tufts University, en USA.

Desde 2003 hasta que asumió en el STJ fue profesor de Teoría General del Estado en el Departamento de Derecho del Estado de la Universidad de São Paulo, donde había ingresado en 1978 como profesor voluntario, dirigiendo la Facultad de Derecho del Estado y coordinando la Maestría en Derechos Humanos de la facultad.

Ejerció la abogacía de 1974 a 1990.

Luego ocupó los cargos de Secretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo de 1984 a 1988 y presidió la Empresa de Planificación Metropolitana de São Paulo (EMPLASA) de 1988 a 1989.

Entonces él ingresó al Poder Judicial en 1990 como juez del Tribunal Penal de São Paulo, elegido por el gobernador Orestes Quércia, tras ser propuesto por el Colegio de Abogados de Brasil.

Entre 1993 y 1995 fue vicepresidente de la Asociación de Magistrados Brasileños de 1993 a 1995.

En 1997 él fue ascendido a juez de la Corte de Justicia de São Paulo.

En 2006, fue designado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para el Supremo Tribunal Federal.

