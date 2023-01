El turno de Intel: Pronostica pérdidas de acá en adelante

La caída de las ventas está reflejada, en parte, por la fuerte disminución que ha experimentado el mercado de las computadoras personales (PC) desde el fin de la pandemia. Los envíos de PC bajaron en un 28,5% en el último trimestre, aseguro la firma de investigación Gartner, y pasó a ser el peor retroceso desde que comenzó a seguir al mercado en la década de 1990. El gasto del consumidor se ha visto afectado por el aumento de las tasas de interés de la Fed para eliminar la inflación.

La nueva tendencia de las tecnológicas

Como informó Urgente24 en: El turno de Spotify: Los despidos masivos no cesan

Ya son más de 220.000 los recortes de personal en las grandes compañías tecnológicas, con la suma de la empresa de difusión musical Spotify.

Al igual que muchos otros líderes, esperaba sostener los fuertes vientos de cola de la pandemia, y creía que nuestro amplio negocio global y el menor riesgo del impacto de una desaceleración en los anuncios nos aislarían”, señaló. La realidad es que no ha sido así...

Cómo en: Alphabet (Google) prioriza la IA y recortará 12.000 empleos

Google (Alphabet) también esta en el mismo escenario, desde que empezó el año, más de 38.000 empleados de empresas tecnológicas sufrieron del recorte de personal luego de que casi otros 155.000 hayan perdido sus trabajos en 2022. Según la página Layoffs.fyi, las empresa que realizó la mayor cantidad de despidos -arrastrado posiblemente por su amplia plantilla- fue Amazon:

