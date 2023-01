Más conflictos: Mapuches contra Vialidad, por una millonaria obra

"Existe un Amparo en la Justicia Federal de Zapala y hasta que no haya una cuerdo de partes no pueden avanzar ni Validad, ni la provincia, ni la municipalidad sin que se produzca la Consulta. El tema es que el gobierno y el INAI están en falta porque no nos entregan la carpeta técnica del relevamiento territorial", detalló hace unos días Lorenzo Loncón en 'FM Andina'.