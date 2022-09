El mercado cambiario ante una "prueba ácida en octubre"

Luego mencionó el otro ‘objetivo’ de la gestión de Massa: “Otro tema es que por más que el tipo de cambio se ha ido devaluando, no logró desaparecer la expectativa de salto devaluatorio. Ha estado por debajo de la tasa de inflación, no en vano el dólar soja fue a $200. Luego viene una ‘prueba ácida’ para octubre y es que liquidada la soja ¿cómo da el mercado cambiario de octubre? Si el mercado cambiario es ‘negativito’, van tirando para adelante, si el mercado te mete vértigo por el impacto negativo de la liquidación dado que se adelantó (en referencia al dólar soja), te va a presionar a seguir buscando alternativas”.

Congelamiento de precios

Consultado en declaraciones a Radio Rivadavia sobre si tiene chances estructurales el ministerio de economía para aplicar un ‘Plan Austral Siglo XXI’ para frenar la inflación, Melconian explicó: “Si la realidad lo pone contra esa necesidad, lo tendrá que hacer. Cuando ocurre algo como lo que pasó el sábado pasado, cuando salió una noticia ‘chiveada’ que alguien quiere que se instale la idea de un programa heterodoxo de ese estilo, es que alguien buscó esa instalación”.

En cuanto a los ‘cortocircuitos’ entre Cristina Kirchner y el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein sobre los márgenes empresariales: “para mí son anécdotas, pero cuando se arma una ‘galleta’ si los precios subieron más que el dólar y lo que puede venir incluye congelamiento con salto cambiario, es consistente, te alimenta el rumor…”.

En tanto, sobre un esquema de desdoblamiento cambiario con congelamiento de precios y un retoque en las leliq para enero, el economista indicó que de esas versiones “vendrán unas cien en tanto y en cuanto no hayas mostrado que después de lo que estás haciendo aparece la luz al final del túnel, sino todo eso quedará ahí…¿y qué le pondrá vértigo a todo este chamuyo’ el día a día de octubre” agregó sobre la situación de las reservas del Banco Central y la inflación.

En esa línea, insistió en que el mercado del dólar oficial para la liquidación está “negativo” y que “se adelantó lo de octubre, noviembre y diciembre”.

Más dólares

Volviendo a octubre y la búsqueda de dólares del BID, el FMI y el Banco Mundial, Melconián opinó: “lo del FMI no lo cuento nunca porque va a reponer con lo que está pagando …es una lógica de ‘cumplís, te desembolso y pagás’”.

“El ‘octubre verde’…más vale que entre lo del FMI para reponer lo que se pagó en estos días”, ironizó.

Y en cuanto a los dólares que podrían venir del BID y el Banco Mundial, aclaró: “ no es una revolución verde, en el 4to trimestre hay US$ 1000 millones que se pagaron a organismos internacionales y tienen que entrar US$ 1000 millones para que te de empate y US$ 2000 millones para que te de empate en el año, dado que venís US$ 1000 millones abajo hasta setiembre"

“La clave es el mercado de cambio en términos de dinámica y la tasa de inflación”, concluyó.

