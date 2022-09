Denuncian que Fabián Doman quiere privatizar el "Rojo"

JAVIERMAZZACONTRADOMANFOTO1.jpg El candidato oficialista de Independiente, Javier Mazza, denunció que la lista que encabeza Fabián Doman quiere privatizar al club.

Luego, en el video, Mazza, de Agrupación Independiente, busca diferenciarse de la oposición y establecer sus ideas de gestión: “Se hace queriendo llegar lejos por el fútbol, no por la fama. Grande se hace apostando por el futuro del club, no rifándolo. Se hace formando jugadores, no Sociedades Anónimas. Grande se hace con históricos del club, no con paracaidistas”.