El pan es el problema hoy en la Argentina 

En ese sentido, explicó que "la mayor parte de las panaderías no está recibiendo la bolsa subsidiada", y señaló que están analizando "cómo hacemos para que esta plata que tiene el Estado llegue a la demanda, a cada panadero".

Estamos tratando de llevar adelante una línea de trabajo, que cada panadería se inscriba, son 19.000 en todo el país, orientar este fideicomiso sólo a las panaderías que venden al público, que escanee la factura y el Estado una vez por mes le reintegra la diferencia entre el precio de la bolsa y lo que determina como precio la Secretaría de Comercio

"Para eliminar una herramienta que ayuda muchísimo a las panaderías y a los consumidores hay que tener una herramienta superadora. Si esta decisión implica atacar el bolsillo de la gente, no seremos cómplices y nos tendrán dando pelea defendiendo el pan principalmente en la mesa de los que menos tienen", dijo Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, tras la reunión de ayer con Tambolini, que - aseguró- es "un funcionario que no funciona" y que si es uno de los "soldados" que eligió Alberto Fernández para "darle batalla a la inflación", es mejor que "entregue la bandera y no vaya a la guerra".

"Él propone subsidiar directamente a las panaderías. Cosa que es imposible. Porque venimos de una pandemia, tenemos muchos panderos inhibidos. Muchos no pueden recibir dinero en sus cuentas. ¿No pueden manejar 20 molinos y van a manejar 60 mil panaderías?", cuestionó por 'AM750'.

panaderia.jpg El Gobierno buscará consensuar la nueva versión del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, para que los subsidios se destinen a las panaderías, pero éstas no dan un acuerdo cerrado...

Este jueves y viernes, desde la Cámara se va a mantener una serie de reuniones para resolver las formas en las que se podría aplicar el subsidio a las panificadoras. "En este momento todavía no tenemos armada cuál será la forma en que se podrá aplicar este formato. Uno de los temas que se tiene que analizar, es que si a los panaderos nos piden estar al día con los temas impositivos, no vamos a poder. La crisis económica nos llego a todos", analizaron también panaderos salteños al diario 'El Tribuno'.

Lista de molinos

Tambolini expresó que: "Vamos a darle a todos los panaderos que se anoten una lista de todos los molinos que formen parte de los proveedores del fideicomiso con un precio testigo que va a ser un precio de mercado razonable".

En este sentido, fuentes gubernamentales señalaron al diario económico 'BAE Negocios' que "se busca el diálogo con toda la cadena de producción para identificar dónde está el problema; hay que lograr consensos porque si no, un proveedor critica al industrial y viceversa".

En la actualidad rige un acuerdo no escrito, según el cual el kilo de pan debe valer entre $320 y $340, aunque en CABA se superan esos precios

En el Gobierno sostienen que "esos valores serán revisados", mientras que dos fuentes del sector empresario se refirieron a "la necesidad de que llegue la harina subsidiada porque sólo por eso, se puede vender en estos precios".

Durante la corta gestión del ex secretario de Comercio, Martín Pollera, culminó una negociación, y desde el "techo" de 290 pesos, el kilo de pan pasó a una franja que "va de 320 a 340 pesos", puntualizó el presidente de la cámara FAIPA, Miguel Di Betta.

"No se soportan los aumentos. Es un tema permanente", sentenció Di Betta. " No hay que joder con la gente. Los panaderos estamos poniendo el pecho y al mismo tiempo 15% suben las levaduras y 20% las grasas en NOA y NEA", expresó Pablo Albertus, titular de la cámara tucumana de panaderías.

Cabe recordar que la decisión de finalizar con el Fideicomiso Triguero fue formalizada por Matías Tombolini en una ronda de reuniones que mantuvo con representantes de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMINRA), y la Cámara de Industriales Molineros (CIM).

Desde el sector molinero miran con recelo la intención massista de atender de manera directa con subsidios a las panaderías, y esperan direccionar la negociación a través de contactos.

Es que el equipo de Tombolini tomó nota de cuestiones mencionadas por los molinos en su reclamo, tales como que el sector no es formador de precios (ya que el precio de la harina solo representa un 14% del valor final del pan) y que con medidas de este tipo no se logra bajar el precio del pan. Es por ello que ahora evalúan y buscan contener de modo directo a quien vende el pan, las panaderías que deben enfrentar subas por venir en electricidad y gas.

Tarifas y subsidios

Justamente, Albertus insistió también con el histórico planteo de la tarifa diferencial de energía. "Cuando se produzca la reunión con (el secretario de Comercio, Matías) Tombolini, debemos mostrar toda la información de los panaderos (CUIT, medidores) porque necesitamos una ayuda para absorber los mayores costos".

Di Betta planteó además que el segmento comercial debería tener una ayuda vía subsidio de la luz /yo gas, porque las remarcaciones son constantes. "Por el lado de los costos, faltan algunas medidas para que estemos mejor", sostuvo.

