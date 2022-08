De un exSuperministro a Sergio Massa: Todo depende de CFK

Cabe remarcar que Domingo Cavallo fue "superministro" durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, antes del conocido estallido de la crisis económica y social. En ese marco, habló de la visión sobre la economía del país que plantea Cristina Kirchner: "Ella cree que el déficit fiscal y el nivel del gasto público no son un problema y que la emisión monetaria no es causa de inflación. Ve al endeudamiento público como el resultado de maniobras especulativas y no lo relaciona con el déficit fiscal", explicó.