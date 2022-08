Enarsa canceló 3 buques de GNL y anuncia que ahorró dólares

"Las temperaturas fueron más altas para este mes. El promedio para julio eran 10 grados y tuvimos un promedio de 12 grados, que colaboró para que la demanda sea menor y poder liberar la importación de GNL", explicaron fuentes oficiales, según publicó el diario 'La Nación'.

Los tres buques que importarían tenían como destino el puerto de Escobar, que tiene una capacidad de regasificación de 22 millones de metros cúbicos por día (m3/d), mayor a los 15 millones m3/d de capacidades que Bahía Blanca. Además de ahorrarse el pago de los US$156 millones por los tres buques, Enarsa vendió la operación a un trader por US$46,8 millones

En caso de que aumente la demanda de energía, se está gestionando con Brasil reforzar la importación de energía eléctrica, para captar ofertas de oportunidad para agosto. En caso de haber una necesidad de energía, las importaciones de Brasil implicarían un costo menor que el GNL.

El aumento internacional de los precios del gas y el diésel golpeó de lleno en las reservas del Banco Central, que no pudo aprovechar el incremento en igual proporción de las cotizaciones de las commodities

Miguel Pesce, presidente del BCRA, indicó que en agosto, las importaciones de energía disminuirán de los US$2.000 millones mensuales de junio y julio (mayor demanda por las bajas temperaturas) a alrededor de US$800 millones.

"Gran ahorro"

La energía que pierde Cristina no va a ningún partido ni líder... El área energética es comandada por el cristinismo.

Según el sitio especializado 'EconoJournal' sobre el informe de Nicolás Arceo, "la filtración de ese supuesto “gran ahorro” en las importaciones se produce en el medio del recambio ministerial y busca destacar una supuesta eficiencia del área energética que comanda el cristinismo en medio de un cataclismo inédito del que han sido grandes responsables".

Y continúa: "En un intento por deslindar esas responsabilidades, los funcionarios cristinistas filtraron este fin de semana a Clarín que fue el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, el responsable de los errores que se cometieron en el área energética ya que al momento de planificar las importaciones para este año ellos supuestamente pedían anticipar compras para no convalidar los precios crecientes que se venían, mientras que el ex ministro los frenó y los terminó perjudicando. Del lado de Guzmán siempre dejaron en claro que no controlaban las decisiones en esa área alambrada por la vicepresidente desde que Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre de 2019. "

Más allá de la reprogramación reciente de los 3 barcos de GNL y de los pases de facturas cruzados entre el cristinismo y Guzmán, todas las estadísticas del área energética muestran un escenario catastrófico que puso al gobierno al borde del abismo por la creciente demanda de divisas.

