Grave: Fracasó licitación de Enarsa por GNL

Enarsa (ex IEASA) declaró desierta este miércoles 13/07 la licitación para importar 4 nuevos buques con GNL (gas natural licuado) para agosto, luego de recibir ofertas con precios cercanos a los US$ 50 por millón de BTU (MMBTU) - el doble del precio que había pagado en el mes de junio-, cuando sus expectativas -irreales para muchos- era mantener niveles equivalentes, tal como si no se hubiese profundizado la escasez del fluido en los mercados europeos....