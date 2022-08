El "factor clave" que deberá cubrir Sergio Massa

“Tiene que ser un economista. Hay que estar atento a eso. Quién va a ser su número dos es muy importante ”, insistió.

El entorno

“Cualquiera que lo vaya a acompañar, y con acompañar me refiero a esos individuos que van a estar todo el día sentados trabajando para él, tienen que ser de lo mejor. Yo no tengo ningún problema en que él hable con [Roberto] Lavagna. Pero lo importante es de quién se rodee y no las enseñanzas que le den”, explicó Juan Carlos de Pablo.

Sobre las medidas y objetivos de Massa, De Pablo estimó: “Yo no sería demasiado pretencioso respecto de lo que él podría hacer en cuanto a objetivos económicos”.

Y recordó: “la debilidad política sigue siendo una constante, más allá de quién hablemos”.

“La credibilidad no se recupera más allá de a quién conozcas y cuántos contactos tengas”, alertó.

“Es por eso que tiene que plantearse objetivos muy modestos. Y verse acompañado de alguien que sepa”, concluyó al respecto.

A cruzar los dedos

“Nada de plan de salvador. Hay que insistir en las cosas operativas. Lo importante es que Massa busque evitar males mayores. Ya con eso, nos conformamos todos. Nada de programa de estabilización. Tienen que ser cosas concretas. Y después de que las aplique, crucemos los dedos”, opinó De Pablo sobre lo que debería hacer el nuevo funcionario del gabinete nacional.

Sobre el rol del Banco Central, donde seguirá al frente Miguel Pesce, el economista reflexionó: “El BCRA va a tener dependencia y dominancia fiscal. ¿A vos te parece que el Gobierno va a ir a pedir plata y Miguel Pesce se va a parar en la puerta? No existe eso”.

Otras lecturas de Urgente24:

Inflación: Los aumentos de agosto, tras un julio que rondaría el 8%

Transporte: Así quedó el valor de los pasajes con el aumento

Dock Sud: así fue el choque entre hinchas River y Racing

River y Boca tuvieron su peor noche, no levantan