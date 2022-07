Daniel Scioli dice que "no hay razón para que suban precios"

sciolii.jpg Daniel Scioli desparrama optimismo en los medios.

Daniel Scioli subrayó además que:

"La Argentina tiene todas las condiciones para ser un productor y exportador de alimentos" y va "camino a una cosecha récord", dijo que "los programas de biotecnología y nanotecnología incentivan la competitividad y la productividad", y que "en el caso de la industria no hay sector que toque no esté superando los niveles históricos de ventas, los parques industriales y lo que está pasando en la minería".

El ministro dijo que "el Banco Central va a ir normalizando la situación. El Estado hace lo suyo pero del otro lado que tengan responsabilidad social empresaria. Se están tomando todas las decisiones para atravesar este momento de coyuntura".

Y calificó la suba del dólar en el segmento del Contado con Liquidación como "especulación, el famoso bombero piromaníaco, se han acostumbrado a sacar ganancias de maniobras especulativas y echar a rodar versiones".

Precios Cuidados

Poco después de que Daniel Scioli desparramara optimismo en los medios, la Secretaría de Comercio renovó el programa Precios Cuidados y la canasta de frutas y verduras, a valores de referencia en supermercados del AMBA.

En esta nueva etapa del programa Precios Cuidados, que entra en vigencia desde hoy, viernes hasta el 7 de octubre, se incluyeron 949 productos representativos de la canasta del consumo promedio en diversos rubros y categorías

Forman parte de Precios Cuidados productos de los rubros almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas.

Para esta etapa, se acordó con las distintas cámaras una pauta de aumento promedio trimestral del 9,3%, que se dividirá escalonadamente: 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre

Además, "el Gobierno Nacional continúa trabajando para acordar con las empresas lácteas una canasta con los productos más representativos y consumidos de ese rubro, al tiempo que continúan las reuniones con los frigoríficos para la renovación de Cortes Cuidados", informaron.

Precios Cuidados está disponible en cadenas de supermercados minoristas de todo el país como Jumbo, Vea, Disco, Changomás, Coto, Carrefour, Día, Josimar, La Anónima, Libertad, Cooperativa Obrera, Súper Santiago, Supermercado Himisa, Beltran, Blü, Borbotti, El Solar, El Zorzón, Único, El Abastecedor y Alfa.

Canasta de Frutas y Verduras

Además de Precios Cuidados, el Gobierno nacional actualizó también la canasta de frutas y verduras. En este caso, los productos seleccionados y los precios acordados para este mes hasta el 7 de agosto son (por kilo): papa ($63), cebolla ($105), tomate ($210), lechuga ($170), y manzana ($190).

El objetivo es brindar precios de referencia para un mercado cuya dinámica es muy volátil y cambiante por diferentes cuestiones como la estacionalidad y el clima. Se encuentra disponible en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), todos los días, en los supermercados Día, Walmart, Changomas, Jumbo, Vea, Disco, Coto, Carrefour y Makro.

