Cae proyecto millonario de YPF, Shell y Equinor en pozo petrolero de aguas profundas

La compañía noruega Equinor informó que no encontró indicios de hidrocarburos en el pozo exploratorio offshore Argerich, ubicado en el bloque 100 de la Cuenca Argentina Norte (CAN 100) “Si bien se ha podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco", de acuerdo con el comunicado al que accedió el medio Econojournal.