Al "insensible" Matías Tombolini se le escapa el pan a $450

Harina para la panadería. "Matías Tombolini tiene que abrir su cabecita porque el pan superará los 450 pesos", advierten.

Para los molinos, grandes y pequeños, el objetivo de estabilizar el costo por tonelada de trigo que compró la molinería, gestionado a través del decreto 132/22, no tuvo los resultados esperados de manera uniforme ya que solo se anotaron poco más del 5% de los 160 molinos que hoy operan en el mercado harinero argentino.

"La conclusión que nos llevamos de la reunión, es que este secretario de Comercio pretende cortar el hilo por lo más delgado, que son los trabajadores y las pequeñas empresas, y una vez más le da la derecha al empresariado que especula con los precios de los alimentos", fustigó Mora, y agregó:

"Cuando se acabe la harina de las panaderías, vendrá un aumento del pan. Matías Tombolini tiene que abrir su cabecita porque el pan superará los 450 pesos", sentenció Mora.

Y en la misma línea se pronunció el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Raúl Santoandré. "La realidad es que el secretario de Comercio nos dejó en claro que no le interesa que pueda faltar el pan en la mesa de los argentinos. Una vez que los panaderos no tengan más harina con subsidio, el precio del kilo de pan podría alcanzar los 450 pesos, o más", advirtió el dirigente en diálogo con 'La 990'.

"Tombolini nos dijo que es un economista y no se ocupa de temas sociales", dijo Santoandre en declaraciones radiales.

