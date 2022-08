Para Elisa Carrió, ¿CFK y Bullrich buscan un muerto?

‘Habla y no sabe’

Volviendo a Cristina, Carrió prosiguió sus críticas: “Habla con autoridad de cosas que no sabe nada. Aparenta tener memoria y no la tiene. En lo cultural es primitiva. Se forma con la contratapa de un libro. Me molesta decir esto de una mujer. Jamás lo hice. Mi experiencia cuando yo estaba en el Parlamento es que ella hablaba de un tema y no sabía”.

“Cristina es una mujer vulgar, con vestido de rica, que tiene una realidad paralela y odia lo que ama”, continuó Carrió haciendo un análisis más cercano a lo psicológico que a la político sobre la expresidenta y reflexionó: “Cristina eligió vivir en ese barrio. Porque ama lo que odia. Porque es un barrio de familias tradicionales, no es Libertador, ni Belgrano R, ni Barrio Parque. En Recoleta hay departamentos muy buenos, sobre todo en la Plaza Vicente López, y después otros que no”.

“Cuando uno elige vivir en un lugar, tiene que respetar a los vecinos, y la verdad que ella nunca quiso salir [de su casa], porque es una desclasada”, aseguró.

Por otro lado, anunció que realizará una presentación a la Justicia por los temores que representa el acampe. Y criticó el rol de la Policía Federal en el lugar, bajo la orden del Ministerio de Seguridad: “Aníbal Fernández y Cristina son responsables de lo que pase”.

“¿Quieren incitar a la violencia y quieren muertos? Si.”, sentenció.

“La Ciudad va a dar asistencia”

Volviendo al conflicto entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió defendió al jefe de Gobierno porteño: “Ahora no va a haber violencia. La Ciudad va a dar asistencia”, indicó.

Y sobre Bullrich, a quien alineó en el ala dura de JxC, se preguntó: “¿Qué es ser más duro? ¿Qué haya un muerto?. Ustedes saben lo que puede representar la toma de la Recoleta, porque ahí hay tres mártires de una revolución en bicicleta”.

“Había que sostener a una Policía que no quería la violencia. No quiero un muerto de la Policía de la ciudad de Buenos Aires. Porque esa gente está desarmada. Pero yo no sé sí los otros no están armados. Es una policía desarmada frente a militantes desarmados. Pueden matar policías, que también son seres humanos”, completó.

“Estoy muy preocupada por los periodistas o políticos oportunistas que expresan muchas que harían en tal lugar al ocupar un cargo; eso es fácil”, concluyó al respecto.

Otras lecturas de Urgente24:

Neumáticos: Tras otro fracaso, el SUTNA decretó más paros

Juan Grabois abandona el barco y se va del Frente de Todos

CFK se reunió con oficialistas pero puso una condición: qué pidió

Patricia Bullrich pisó el palito y CFK la dejó en ridículo