Dudas sobre el cronograma elegido por Javier Milei

Si las autoridades no están en funciones, no tienen firma. Y si firman sin estar en funciones, sus decisiones son nulas. Es cierto que se dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hará enormes esfuerzos a favor de Javier Milei pero no debería ponerse a los cuestionados magistrados a definir cuestiones tan elementales y formales. En definitiva, quien elaboró la agenda del domingo 10/12 no ha contemplado las exigencias propias de la institucionalidad.