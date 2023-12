Reclaman que Javier Milei anule decreto de Alberto F.

Establécese que, en función de los términos que fija el artículo 14, en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente, conforme las directivas y órdenes que imparta el Jefe de la Casa Militar y las establecidas en el artículo 8º del Decreto Nº 3469 del 7 de mayo de 1963. Establécese que, en función de los términos que fija el artículo 14, en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente, conforme las directivas y órdenes que imparta el Jefe de la Casa Militar y las establecidas en el artículo 8º del Decreto Nº 3469 del 7 de mayo de 1963.

En la mañana del domingo 10/12 han aparecido petitorios y solicitudes de firmas en Change.org/: Pedirle a Milei que derogue el decreto de Alberto Fernandez para tener custodia. Por ejemplo, el siguiente.

Enojo

En un país empobrecido, en parte durante la gestión de Alberto Fernández, solicitar un incremento en el gasto público de custodia de ex mandatarios, resulta insoportable para la mayoría de los electores de La Libertad Avanza.

Luego, durante la gestión de Alberto Fernández la moneda doméstica registró una pérdida extraordinaria de valor frente al dólar o al euro o cualquier otra moneda de relevancia. Provoca rechazo la decisión de obligar al Estado a pagar custodias en el exterior que se pagan en 'moneda dura' cuando Fernández estimuló la pérdida de valor.

Hoy día eliminar ese decreto es más sencillo que eliminar el Banco Central de la República Argentina, pero tendría un impacto fundacional interesante si es que se trata de enviar mensajes a la sociedad.

Queda una duda: ¿Milei fue informado de esto por Fernández durante la visita a Olivos?

Si no fue informado, podría considerarse un exabrupto del ex Presidente.

Si fue informado, tiene la oportunidad de no ser cómplice.

BCRA

En tanto, militantes de La Libertad Avanza realizaron una vigilia en Reconquista 266, de Ciudad de Buenos Aires, puerta principal del Banco Central de la República Argentina.

Estos seguidores de Milei, ven en su asunción una oportunidad histórica para implementar reformas profundas.

La vigilia estuvo marcada por cánticos y discursos apasionados. Los militantes, portando banderas y pancartas, expresaron su deseo de que el Banco Central sea eliminado, argumentando que esta medida sería clave para erradicar la inflación crónica que ha afectado a Argentina durante décadas.

Para ellos, la institución simboliza la intervención estatal excesiva en la economía, y su eliminación significaría un paso hacia un mercado más libre y menos regulado.

Sin embargo, esto del BCRA es mucho más complejo que lo mencionado antes del decreto de Fernández.

