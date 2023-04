Dólar, paro y clima, combinación fatal para el BCRA

Eso da como resultado una venta neta de US$ 197 millones a $ 217,48 por dólar (prorrateando la absorción sobre la venta neta). Acumulados:

Pérdida: $ 61.240 millones

Emisión: $ 142.540 millones

De este modo, el balance general de las intervenciones del BCRA en el mes continúa siendo negativo. Desde el inicio de abril, la entidad ha registrado ventas netas cercanas a los US$ 244 millones, mientras que el déficit acumulado en lo que va del año supera los US$ 3.222 millones.

El problema en el que está sumergido el BCRA fue tratado en el reciente informe de CREA, empresarios agropecuarios, donde distinguen que "estructuralmente, la economía está inmersa en una dinámica inflacionaria y de volatilidad cambiaria, en el marco de un acuerdo con el FMI. Para fin de dic-23, la meta es acumular, desde el inicio del acuerdo, US$ 8.000 millones en concepto de reservas netas. Si bien a dic-22 dicho valor era US$ 5.426 millones, sobrecumpliendo los US$ 5.000 millones de objetivo (meta modificada a la baja en US$ -400 millones), la acumulación de reservas del corriente año implica un desafío importante dado el contexto local y la evolución ya registrada en el primer trimestre del año (US$ - 6.968 millones vs dic-22)".

Con respecto a la tercera edición del dólar soja, el informe de CREA arroja que: Si bien podría ser una mejora puntual, temporal y parcial, este tipo de medidas incorpora incertidumbre y riesgo a las empresas agroindustriales. Se podrían mencionar como principales implicancias:

Impacta al funcionamiento del sistema de precios y sus relaciones, es decir, en las señales de precios e incentivos a los agentes de la economía.

y sus relaciones, es decir, en las señales de e a los agentes de la economía. Aumenta el costo e influye en el resultado de otras actividades. Incremento de arrendamiento (ej.: no estar calzado en producto soja, es decir, realizar otro cultivo) y costo de alimento en producciones animales (ej.: alimentos base a soja).

e influye en el resultado de otras actividades. Incremento de arrendamiento (ej.: no estar calzado en producto soja, es decir, realizar otro cultivo) y costo de alimento en producciones animales (ej.: alimentos base a soja). Ejecución de contratos, se destaca la problemática en los arrendamientos, no sólo por el costo, sino por la nueva complejidad que este tipo de intervenciones incorpora. En ese sentido, será clave reconsiderar el producto de pago, precio de referencia y tipo de cambio de liquidación de cara al ciclo 23/24.

Aclaración de CIARA

Frente a este escenario, CIARA, cámara de la industria aceitera argentina, lanzó un hilo en Twitter explicando lo sucedido

Deseamos informar que las empresas socias del complejo cerealero oleaginoso han ingresado divisas por USD1500 millones desde comienzos de mes.



Hilo al respecto — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) April 19, 2023

De aquel monto, US$ 1.000 millones corresponden al dólar soja; siendo estos prefinanciaciones y anticipos de exportación, como es habitual.

corresponden al dólar soja; siendo estos prefinanciaciones y anticipos de exportación, como es habitual. La comercialización de soja se encuentra demorada por varias razones, sobre todo climáticas. También influye la paralización de los puertos por razones ajenas a las empresas.

También influye la por razones ajenas a las empresas. El programa de compras de soja y registros de contratos de exportación de soja y productos derivados continúa activo.

Las empresas van a estar trabajando hasta el día 31 de mayo como establece el mencionado decreto.

Las empresas van a estar trabajando hasta el día 31 de mayo como establece el mencionado decreto.

Más allá de esto, CREA revela la siguiente información acerca del pronóstico

