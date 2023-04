Dólar soja vs. Dolar blue: Advierten desincentivo

¿Cómo fue la historia ayer?

La rueda del martes, 18 de abril, de alguna forma anticipaba lo que podía llegar a pasar hoy. El 18/4, la entidad no pudo acumular una cantidad relevante de divisas para sus reservas a través del mercado oficial de cambios (MULC), en una jornada en la que los dólares alternativos alcanzaron nuevos máximos nominales.

El BCRA finalizó su intervención en el mercado cambiario con un saldo prácticamente neutro de US$ 1 millón a su favor. Esto se debió a que el programa de incentivos del "dólar agro" no logró impulsar una cantidad significativa de divisas, con solo US$ 35,901 millones liquidados por el complejo agroexportador. Sobre esto, el analista, Salvador Vitelli, destacaba:

BCRA compró US$ 36 millones a $300 y vendió aproximadamente US$ 35 millones en el MULC. BCRA compró US$ 36 millones a $300 y vendió aproximadamente US$ 35 millones en el MULC.

Eso da como resultado una compra neta de US$ 1 millón a $ 3.198,9 por dólar (prorrateando la emisión sobre la compra neta). Acumulados:

Pérdida: $ 44.984 millones

Emisión: $ 185.384 millones

De este modo, el balance general de las intervenciones del BCRA en el mes continúa siendo negativo. Desde el inicio de abril, la entidad ha registrado ventas netas cercanas a los US$ 244 millones, mientras que el déficit acumulado en lo que va del año supera los US$ 3.222 millones.

Aclaración de CIARA

Frente a este escenario, CIARA, cámara de la industria aceitera argentina, lanzó un hilo en Twitter explicando lo sucedido

https://twitter.com/CamaraAceites/status/1648774957181067265 CIARA-CEC | Decreto 194/23 sobre #DólarAgro (#soja)



Deseamos informar que las empresas socias del complejo cerealero oleaginoso han ingresado divisas por USD1500 millones desde comienzos de mes.



— Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) April 19, 2023

De aquel monto, US$ 1.000 millones corresponden al dólar soja; siendo estos prefinanciaciones y anticipos de exportación, como es habitual.

corresponden al dólar soja; siendo estos prefinanciaciones y anticipos de exportación, como es habitual. La comercialización de soja se encuentra demorada por varias razones, sobre todo climáticas. También influye la paralización de los puertos por razones ajenas a las empresas.

También influye la por razones ajenas a las empresas. El programa de compras de soja y registros de contratos de exportación de soja y productos derivados continúa activo.

Las empresas van a estar trabajando hasta el día 31 de mayo como establece el mencionado decreto.

Se prevé que la cosecha empiece a comercializarse próximamente.

