Dólar hoy y BCRA: Así cerró este viernes 11 de noviembre

Dólar MEP -bolsa-

En cuanto al dólar MEP -o bolsa- cierra a $297,91 para su compra y $299,31 para su venta.

Dólar Contado Con Liquidación -CCL-

Sobre el Contado Con Liquidación -CCL- finaliza la jornada a un precio de compra de $307,09 y de $310,74 para su venta.

Dólar Qatar

El nuevo tipo de cambio, que agrega un anticipo del 25% al impuesto a Bienes Personales, redondeando en un dólar oficial Banco Nación de $167, resulta en $334.

Dólar cripto

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $287 para su compra y de $296 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar mayorista

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 160,50/160,70 por unidad, treinta y un centavos arriba del cierre de ayer

https://twitter.com/guspaqui/status/1590768231731843072 Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $ 2,11, contra $ 1,90 de aumento en el mismo lapso de la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) November 10, 2022

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy la entidad monetaria finalizó con ventas por US$ 50 millones. Con este resultado, la autoridad acumula en la semana un saldo negativo de US$ 520 millones, mientras que en el mes la cifra asciende a US$ 763 millones.

