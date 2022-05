En dicho encuentro, el titular de la SEC también comentó que se dice que las criptomonedas son descentralizadas, pero a su juicio, la mayor parte de la actividad del mercado de los activos digitales ocurre solo en un puñado de plataformas comerciales. En tal sentido, expresó que los emisores de tokens y las empresas del sector deben colaborar con el organismo regulador para mejorar las normativas.

Por último, Gensler advirtió que la SEC seguirá siendo un policía en el camino, mientras trabaja con otras agencias para garantizar que todas las criptomonedas estén cubiertas por el Estado.

La postura de Gensler es similar a la de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. La funcionara dijo hace un par de semanas que hay una necesidad de contar con un marco regulatorio para las stablecoins y así brindar una mayor protección a los usuarios, hecho reportado por CriptoNoticias.

Colapso de Terra USD y LUNA

Las alarmas se encendieron en las sedes de los reguladores tras la caída estrepitosa de las criptomonedas UST y LUNA ocurrida la semana pasada, afectando al resto del mercado. Fue tal la gravedad, que la capitalización de mercado total de esta industria cayó a US$ 1,2 billones por primera vez desde julio de 2021.

El token LUNA que tenía un precio de US$ 85, el pasado 11 de mayo, bajó a los US$ 15 y dos días después el token perdió el 99,98 % de su valor, llegando a cotizar a US$ 0,00003465. Actualmente su precio es de US$ 0,0001905, bajando un 6,37% en las últimas 24 horas, de acuerdo a datos de CoinMarketCap.

Gráfico de la evolución del precio de Terra (LUNA) en el último mes

Esto ocurrió debido a desacople en el precio de la stablecoin UST con respecto a la moneda estadounidense. Ese defecto se soluciona estimulando al mercado a que queme (destruya) o emita de UST para incrementar o reducir su circulante. Es decir, que por cada UST quemado se emite el equivalente a 1 dólar de terra (LUNA); y por cada UST emitido se quema el equivalente a 1 dólar de LUNA.

Sin embargo, esa medida no surtió efecto, al ver que el precio de UST no recuperaba rápidamente el valor esperado, sus poseedores decidieron masivamente intercambiarlo por otras stablecoins. Tuvo retiros por más de US$ 2 mil millones en 24 horas. Debido a la presión vendedora, el precio de UST empezó a deslizarse hacia abajo.

CEO de Terra puede ser llamado a rendir cuentas ante autoridades

Ante este escenario caótico que ha afectado a miles de personas, las autoridades de Corea del Sur, país sede de Terraform Labs, empresa que desarrolló las criptomonedas, estudian la opción de citar a sus fundadores, según un medio local. El diputado Yoon Chang-hyeon de la Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, indicó que deberían llevar a los creadores del protocolo ante el parlamento, para realizar una audiencia sobre la causa de la situación y las medidas para proteger a los inversionistas

una audiencia sobre la causa de la situación y las medidas para proteger a los inversionistas una audiencia sobre la causa de la situación y las medidas para proteger a los inversionistas

Chang-hyeon también advirtió que mientras esperan por una ley para regular las criptomonedas, las pérdidas de los inversionistas siguen aumentando.

Las autoridades continúan considerando que la enorme pérdida de activos digitales es inútil

