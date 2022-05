Paro UTA Nacional: Si no pasa en AMBA, ¿importa?

Paro de colectivos P.jpg El paro de UTA afecta a todo el país, menos al AMBA.

Ambos intendentes fueron a la negociación con posibilidades de trasladar un eventual aumento a los usuarios. En Córdoba, estiman que de destrabar el paro, el boleto se iría a $80 pesos, aunque las empresas reclaman $100 por tramo.

Mientras tanto, en el AMBA, se mantienen los precios que oscilan entre los $18 pesos y los $23 pesos. “Acá los colectivos funcionan, se distribuyen el 85% de los subsidios, y nosotros tenemos que venir a pelear porque queremos que el paro se levante. Sabemos que 72 horas sin transporte a toda la Argentina es una locura”, agregó el intendente de Córdoba a Cadena 3.

Además, antes de ingresar a la reunión, Martín Llaryora señaló que en caso de liberar el sistema de subsidios, el boleto tendría que ser ampliamente superior. "Si no tuviéramos subsidios, el boleto del colectivo estaría entre $130 y $200 pesos. Pero nosotros no podemos cumplir ni la expectativa de $100 de los empresarios. La gente no puede pagarlo", aclaró.

En última instancia, los municipios del interior buscarán que se aplique la Ley de Servicio Esencial, lo que podría desatar un conflicto aún mayor con los choferes. Y todo esto con el Estado Nacional brillando por su ausencia.

El límite de la inacción es muy lejano para el Gobierno nacional. Ya en 2013 lo demostró con una situación aún peor, y con casi los mismos funcionarios de hoy al mando: Córdoba sufrió por entonces dos noches de anarquía absoluta ante un Gobierno K que no mandó fuerzas federales a defender a la gente de los delincuentes que dominaron las calles.

Por supuesto, como no pasó en el AMBA, probablemente pocos lo recuerden.

