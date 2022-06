image.png Todos mirando deuda del Tesoro Nacional mientras la deuda del BCRA crece y crece también.

"Default en puerta"

Trascendidos de los últimos días aseguran que tras el pánico generalizado por los bonos CER, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, estuvo estos días llamando a los empresarios para pedirles que usen sus dólares para insumos importados, pero también suplicarles que renueven la deuda en pesos. Al parecer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo lo propio con los banqueros.

El economista y opositor más influyente actualmente, Javier Milei, alertó:

DEFAULT EN PUERTA. Cuando tenés que recurrir a este tipo de cosas es porque no hay mercado, es decir, no hay acuerdos voluntarios. COMIENZA EL FIN DEFAULT EN PUERTA. Cuando tenés que recurrir a este tipo de cosas es porque no hay mercado, es decir, no hay acuerdos voluntarios. COMIENZA EL FIN

El BCRA vendió esta semana US$375 millones. En la City Porteña aseguran que en lo que va de junio se está alcanzando la venta de divisas que Pesce y Guzmán tenían proyectado para todo el segundo semestre. Importación de energía en el país que sobra gas y un adelanto de insumos para la producción por rumor de hípercepo agravaron la tendencia.

Entonces, el BCRA lanzó un nuevo esquema para importar, pero no tiene mucho sentido profundizar en tecnicismos. Un empresario automotriz resumió al periodista Horacio Alonso:

Nos dijeron que no hay más dólares y que nos arreglemos como podamos con los autopartistas. Fin Nos dijeron que no hay más dólares y que nos arreglemos como podamos con los autopartistas. Fin

Dólar vs. Inflación: ¿Hay segundo semestre?

Sectores del propio oficialismo se animan a plantear muy seriamente si hay segundo semestre para el Frente de Todos en estas condiciones, cuando la cosecha gruesa ya quede atrás en su totalidad y las expectativas desplomen aún más la liquidación de granos del campo.

Por caso, el economista Emmanuel Álvarez Agis, quien fuera viceministro de Economía de la entonces presidenta Cristina Kirchner, a quien estuvo respondiéndole preguntas no muy sofisticadas sobre el corto y mediano plazo, habló en Radio Mitre y en medio del análisis de la crisis política dejó varios textuales clave:

Si esto no se arregla vamos a tener un año y medio de volatilidad financiera, incertidumbre y crisis al que creo que la economía argentina no está preparada para resistir, porque las últimas dos elecciones presidenciales le costaron al Banco Central una salida de dólares, de USD 10.000 millones en 2015 y de 20.000 millones en 2019. Hoy hay 3000 millones de dólares en el Banco Central, estamos chapoteando y todavía no arrancamos el año electoral

Cuando uno trabaja con la Argentina se vuelve conformista: por lo menos, juntemos 10.000 millones de dólares para perderlos en el año electoral, pero si ni siquiera se llega a eso, la verdad es que en nuestros escenarios estamos pensando cómo alcanzar diciembre de este año

Yo puedo simular un escenario en el que el dólar se va al demonio cuando me lo piden, pero es un poco como los protocolos anti incendio: vos tenés un bombero responsable del piso, un protocolo, una salida de emergencia y una forma de bajar por la escalera. Pero si hay fuego de verdad, la gente se toma el ascensor, se pisan las cabezas los unos a los otros

A los inversores les digo que la Argentina está en una situación inversa a la crisis que le preocupaba a Keynes en la crisis del 30, cuando había muchos economistas que decían que esto en el largo plazo se va a acomodar, el desempleo va a ir cayendo, la economía se va a recuperar. Y Keynes tiene una famosa frase que dijo: en el largo plazo estamos todos muertos

Acá es al revés: en el largo plazo estamos todos vivos, el problema es llegar al mes que viene, porque el país tiene soja, litio, trigo, petróleo y gas: todo lo que la economía mundial piensa que va a necesitar en los próximos 30 años

