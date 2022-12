Corsé del FMI para el FdT: Un tema que se viene

"El reemplazo del acuerdo firmado con el FMI, que es insostenible e inviable y debe ser revisado y modificado. El criterio a asumir en esa revisión debe incluir la caracterización de esa deuda como anormal con las responsabilidades del FMI en otorgar un préstamo irregular tanto por no respetar ni su normativa interna ni la del país que se endeudó. El organismo internacional no se puede desentender del desaguisado de su actuación como si no contara con una burocracia instruida para revisar puntillosamente el cumplimiento de normativas. La deuda debe ser reestructurada en monto, plazo, período de gracia y tasa de interés para que el pago de la misma no afecte el despliegue de una política de desarrollo nacional, garantizando que las divisas de la balanza comercial estén destinadas a éste objetivo y no a pagar deudas de créditos políticos otorgados para perjudicar a los proyectos nacional-populares y favorecer a las formaciones político-electorales sostenedoras del régimen de las grandes corporaciones."