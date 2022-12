James Cameron "juró con sangre" hacer una secuela de Alita

Así que en 1993 se publicaron en Japón dos OVA's, que adaptaban dichos dos primeros volúmenes: Ángel oxidado y Las lágrimas de un ángel, ambos dirigidos por Hiroshi Fukutomi y con animación de MADHouse y Animate. La trama de Alita Battle Angel comienza con Daisuke Ido, una suerte de médico de cyborgs, que rescata de entre los escombros el cuerpo destrozado de una cyborg a la que logra reparar y bautizar como Alita.

La aparentemente inocente chica con amnesia y en principio, sin un pasado, se verá sumergida en un ciclo que intercala entre la extrema violencia y el amor. Tanto Alita como el Dr. Ido viven en la Ciudad de Hierro, un conglomerado que se erige debajo de la basura de la ciudad flotante de Salem, donde la población privilegiada tira todos sus sobrantes y residuos.

alita-gunnm.jpg

Si bien este material es demasiado hijo de los noventa, con su tendencia hacia tramas que van al grano, violentas y que no temen mostrar hipertrofias corporales, incluso al mezclarlo con los propios tropos del cyberpunk se tiene un producto de análisis profundo, con una clara crítica al hiperconsumo, la sobreexplotación de recursos o la teoría del derrame.

En esta historia, el hombre es el lobo del hombre, y es evidente cuando constantemente la población se traiciona entre sí, incluso para vender los órganos de sus coterráneos a la clase adinerada que vive en Salem, por encima de la Ciudad de Hierro. Este caos interpela a los personajes y los orilla a tomar decisiones extremas para sobrevivir, sumado a una atmósfera oscura cuasi claustrofóbica que los acecha en todo momento.

Nada de esto se ve en el colorido live-action de James Cameron y Robert Rodríguez, que transformaron esta obra animada con explícito comentario social en una suerte de Rápido y Furioso con dejos japoneses.

Alita Battle Angel comparte un diálogo muy similar al de trabajos como Akira o Ghost in the Shell, donde el enclave social es fundamental para entender el sentido de la historia, por lo que es inexplicable que, teniendo una figura como James Cameron que no teme ensuciarse las manos, hayan optado por una dirección edulcorada de una película de acción. Esperemos que reconsideren el material original a la hora de producir la secuela.

