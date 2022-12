Series: Lo mejor y peor del streaming este 2022

Blockbuster | Official Trailer | Netflix

Puesto 2: She hulk

Es entendible el concepto a lo Fleabag de romper la cuarta pared en un show de abogados con claros guiños de Ally McBeal, ok. Pero con todo el dinero que gasta Marvel con el CGI es un total sinsentido cómo pudieron hacer una She Hulk más cerca de un videojuego que de la vida real. Una trama que aunque tiene sus momentos, se desinfla demasiado ante la falta de villanos definidos, en definitiva, una receta para el desastre anunciado, con un Disney+ que no viene teniendo el éxito que tenía con el MCU durante esta nueva fase.