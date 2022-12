Suipacha: Atacó a su mecánico porque no arregló bien el auto

Entregué el auto, controlé el carrito aunque no era mi trabajo, y cuando se fue me llamó y me dijo que una luz de giro no le funcionaba. Le dije que lo trajera porque me dijo que iba a pasar por acá para ir a un pueblo cercano. Entregué el auto, controlé el carrito aunque no era mi trabajo, y cuando se fue me llamó y me dijo que una luz de giro no le funcionaba. Le dije que lo trajera porque me dijo que iba a pasar por acá para ir a un pueblo cercano.

Al llegar probaron el auto y funcionaba bien, pero “el carro tenía cosas mal”. El mecánico le explicó que no podía tomar el tráiler porque tenía mucho trabajo y que si lo quería iba a tener que esperar 15 días. El agresor, a pesar de la advertencia, se lo dejó.

El día miércoles, según contó la víctima, recibió un llamado en muy malos términos para reclamar por el arreglo a lo que Damián le respondió que le había anticipado que no tenía mucho tiempo. Esa fue la última conversación hasta el día jueves cuando el ex comisario apareció por el taller.

Fue en ese momento que se habría producido un intercambio de palabras entre los hombres. Y, aparentemente, el cliente no estaba conforme con el arreglo de su carro.

El agresor se abalanzó sobre el mecánico con un fierro en una de sus manos. Tras intentar pegarle algunas veces, sacó del bolsillo de su pantalón un arma que usó para amenazarlo. En ese momento Damián le gritó “¡Para, loco! ¿Cómo me vas a tirar un tiro?” y, mientras trataba de esquivar al violento hombre comenzó a pedir ayuda a los gritos.

https://twitter.com/igonzalezprieto/status/1607394979219116032 #Suipacha Como no quedó conforme con los arreglos que le hizo a su carrito, decidió atacar al mecánico con un fierro tipo barreta; lo golpeó a él y destruyó otro auto que estaba arreglando en su taller y lo amenazó con un arma. Es un policia retirado. pic.twitter.com/oMc2XCH185 — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) December 26, 2022

En la entrevista con TN, Damián explicó que “es un ex comisario retirado, por lo que hablé con la gente de su pueblo, todos le tienen miedo, es un tipo agresivo, un violento total”.

Antes de irse, el ex comisario golpeó con el fierro uno de los autos que estaba estacionado en el taller y le rompió luces y uno de los espejos retrovisores. Los vecinos del mecánico oyeron los gritos y llamaron al 911.

image.png Momento donde el ex comisario ataca al mecánico (Foto: captura de la cámara de seguridad)

El acusado terminó arrestado luego de que la víctima realizara la denuncia por daños y amenazas. Además, tiene el agravante de ser un exmiembro de las fuerzas. Damián aseguró que el acusado descartó el arma en la ruta, pero que luego fue hallada por la Policía.

La víctima, tras el episodio de violencia, declaró:

Al principio dijo que no tenía un arma, después cuando se enteró que había un video dijo que era de plástico. Fue el susto de mi vida y me generó un montón de prejuicios, me mató laboralmente. Espero que pague con la Justicia y me pague los daños. Al principio dijo que no tenía un arma, después cuando se enteró que había un video dijo que era de plástico. Fue el susto de mi vida y me generó un montón de prejuicios, me mató laboralmente. Espero que pague con la Justicia y me pague los daños.

