Carmen tiene una fortaleza indescriptible, a pesar de haber perdido a uno de sus hijos se mantiene estoica y de pie. La mujer casi sexagenaria, quien se separó hace siete años de su agresor, nacida en Salta Capital, con templanza mansa y una sabiduría innata que no la aprendió de los libros, nos cuenta su historia al lado de un hombre violento. Con una voz apacible, Carmen Casas cuenta su dura vida con un sujeto que viró su estilo de vida a uno marginal, según sus propias palabras, que empezó a consumir cocaína y alcohol, y cuya personalidad fue convirtiéndose en un monstruo. “La primera vez que me pegó fue una piña porque estaba alcoholizado o drogado, no sé, y después me suplicó que lo perdonará”, sostuvo la nacida en Salta.