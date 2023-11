Complejo sojero: Crece la esperanza tras nueva proyección

Para la presente campaña, se estima que las exportaciones netas del complejo soja alcancen apenas los US$ 8.000 millones, el valor más bajo en casi dos décadas, desde la campaña 2003/04. Mientras tanto, para la próxima campaña 2023/24 y gracias a la recomposición productiva, se proyecta un ingreso de dólares por exportaciones netas de poroto de soja y productos derivados por US$ 18.000 millones. Esto implica un aumento de US$ 10.000 millones en comparación con la campaña pasada y supera el promedio de los últimos 5 años, aunque aún se ubica por debajo de las cifras registradas en 2020/21 y 2021/22.