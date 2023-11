Dólar pre-balotaje: Esto puede pasar en los próximos 5 días

Las reservas, tras otro desembolso al FMI, han alcanzado su nivel mínimo desde 2006, perforando la marca de los US$ 21.000 millones. A pesar de que el Banco Central (BCRA) lleva a cabo compras en algunas sesiones cambiarias, parte de estas se diluye en el mercado financiero, o son tan escasas que no consiguen restablecerse de forma constante. Las reservas, tras otro desembolso al FMI, han alcanzado su nivel mínimo desde 2006, perforando la marca de los US$ 21.000 millones. A pesar de que el Banco Central (BCRA) lleva a cabo compras en algunas sesiones cambiarias, parte de estas se diluye en el mercado financiero, o son tan escasas que no consiguen restablecerse de forma constante.