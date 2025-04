Cómo y en qué banco abrir una caja de ahorro en dólares

Cómo abrir una caja de ahorro en dólares

Para operar en moneda extranjera, es imprescindible contar con una caja de ahorro en dólares. Si el cliente no la tiene, puede solicitar su apertura de manera completamente digital en la mayoría de los bancos. Por lo general, el alta demora unas 24 horas y no requiere trámites presenciales. No obstante, algunas entidades todavía exigen la presencia física en una sucursal, con DNI en mano, y la asistencia de un oficial de cuentas.

Gracias a la Comunicación “A” 8027 del BCRA, emitida en 2024, quedaron sin efecto las restricciones que desde 2020 impedían abrir cuentas en dólares a personas sin ingresos demostrables o que habían recibido asistencia estatal, como el IFE. Hoy, esa condición ya no es un obstáculo para el acceso.

¿Cuánto cuesta mantener una cuenta en dólares?

El costo mensual de mantenimiento de una caja de ahorro en dólares varía según la entidad bancaria, pero en promedio ronda los USD 10. Sin embargo, hay bancos que bonifican ese monto total o parcial, especialmente si el cliente cobra su sueldo o jubilación en esa institución.

Además, aunque la normativa del BCRA impide que se condicione la apertura de estas cuentas a la contratación de otros productos financieros, muchas entidades las ofrecen dentro de paquetes de servicios que permiten acceder a la bonificación del costo por un período determinado.

Es importante que cada interesado consulte con su banco para conocer los detalles específicos y los beneficios disponibles, ya que las condiciones pueden variar significativamente entre entidades.

dolares.jpg

Las ventajas de dolarizar una parte de los ahorros

Tener una caja de ahorro en dólares trae múltiples beneficios. En primer lugar, representa un resguardo frente a la inestabilidad económica local, al estar respaldado por una moneda fuerte y reconocida a nivel mundial.

Además, permite realizar transferencias internacionales con facilidad, pagar obligaciones en dólares sin necesidad de conversión y, en muchos casos, aprovechar los vaivenes del mercado para obtener ganancias con la compraventa de divisas. Y, por supuesto, si se viaja al exterior, tener dólares a disposición reduce complicaciones y facilita los gastos cotidianos.

En resumen, el nuevo escenario financiero argentino habilita a más ciudadanos a dolarizar parte de sus ahorros, facilitando el acceso y reduciendo costos y trámites. La caja de ahorro en dólares se consolida como una herramienta clave para quienes buscan estabilidad, liquidez y proyección internacional.

