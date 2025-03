Caputo y FMI: La contradicción que dio vuelta al Merval y los bonos

Señales mixtas

Básicamente, la euforia inicial se desinfló rápidamente. El mercado accionario comenzó a perder fuerza y cerró en terreno negativo. El índice Merval retrocedió 1% en pesos y del 0,6% en dólares, arrastrado por las bajas de Banco Galicia (-1,8%), Banco Supervielle (-2,76%), BBAR (-2,25%).

image.png

image.png

Los ADRs argentinos en la bolsa de Nueva York también reflejaron la ambigüedad reinante. Mientras algunas firmas registraron alzas destacadas como Cresud (+3%), Globant (+1,8%), YPF (+1,5%) y Mercado Libre (+1,4%), otras sufrieron caídas pronunciadas. Entre las más golpeadas figuraron Banco Macro (-2%), Galicia (-2%), BBVA (-1,9%), Tenaris (-1,3%) y Pampa Energía (-1%).

image.png

¿Bonos al alza?

En el terreno de la renta fija, los bonos soberanos en dólares mostraron mejoras generalizadas, con subas de hasta 0,9% lideradas por el Bonar 29 y el Global 30, que avanzó 0,7%. Por el contrario, los títulos en pesos ajustados por CER presentaron bajas moderadas, destacándose el TX26 con un descenso de 0,2%.

image.png

En este contexto, el Gobierno busca evitar un desarme masivo del carry trade y contener las presiones sobre el mercado cambiario. Ante ese escenario, Caputo acordó con el FMI adelantar detalles del nuevo programa como maniobra para contener el riesgo país. Argentina pidió un monto que permita cubrir vencimientos y contar con un colchón adicional para fortalecer las reservas.

La estrategia oficial

Según lo trascendido, el acuerdo incluiría un esquema inédito, como ya había anticipado Alejandro Werner, exdirector del FMI, que combinaría desembolsos del BID, Banco Mundial y la CAF, con el objetivo de llevar las reservas del BCRA desde los actuales US$ 26.000 millones hasta US$ 50.000 millones. Esa cifra superaría por más del doble la base monetaria, lo que le daría aire al plan económico del Gobierno.

Desde Casa Rosada confían en que el nuevo programa con el FMI se aprobaría a comienzos de abril y que será el puntapié del “Plan Milei-Caputo 2.0”, que busca anclar expectativas, estabilizar el tipo de cambio y allanar el camino hacia una flotación cambiaria ordenada.

Milei promete reservas

El presidente Javier Milei no dudó en afirmar que las reservas del Banco Central alcanzarán los US$ 50.000 millones gracias al nuevo esquema de financiamiento externo. No obstante, horas antes, desde el FMI evitaron confirmar tanto el monto exacto como la posibilidad de que los desembolsos se efectúen en un solo tramo, una condición clave para llegar a esa cifra.

Además, el organismo aclaró que los fondos se otorgarán en etapas, cuyo tamaño será definido oportunamente por el Directorio Ejecutivo.

El FMI avanza (a medias)

En medio de la tensión financiera, el FMI ratificó que las negociaciones están muy avanzadas y que el monto total del paquete será "considerable". Sin embargo, evitó dar precisiones sobre los términos del desembolso, manteniendo el suspenso en un momento clave para la política económica del Gobierno.

Mientras tanto, Milei minimizó los rumores de devaluación y volvió a relativizar la discusión sobre el tipo de cambio, al afirmar que el verdadero problema no es la escasez de dólares, sino la excesiva emisión monetaria: “No faltan dólares, faltan pesos”.

Otras noticias de Urgente24

ATE va al Ministerio de Sturzenegger a denunciar a "CEOs fracasados convertidos en mercenarios"

Viernes sin colectivos en AMBA: La UTA ratificó el paro

"Leí un twitter sobre reformas en Parques Nacionales: ¡Dejate de joder, coloso! Reformas de verdad"

"CPAC Argentina somos Barry Bennet, Leonardo Scatturice, Laura Arrieta, José Mallea y yo"