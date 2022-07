Bloomberg dice que ya es 38% posible recesión en USA

Reade Pickert escribió que, aplicando el modelo de econometría desarrollado por Bloomberg (no olvidar que Michael Bloomberg no fundó la agencia desde lo periodístico sino como ex ejecutivo de la banca de inversión Salomon Brothers), "las probabilidades de una recesión en USA en 2022 ahora es de 1 en 3 (38%) después de que la confianza del consumidor alcanzó un mínimo histórico y las tasas de interés aumentaron".