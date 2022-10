Asalto a cara descubierta: La ropa aumentó 400% y de pésima calidad

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con ellos y tuvo que terminar amenazándolos. Es que no hay excusas: en base a los costos y beneficios que tienen, como la alícuota diferencial, los bonos de capital de incentivo, los créditos de ampliación a tasa fija, otros subsidios y a certeza de que no hay competencia del exterior, no hay un porqué para darles la razón.