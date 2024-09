Aclaran pero oscurece: "Provincias y municipios tienen mucho ñoquerío"

La clave

Espert explicó dónde deben comenzar a trabajar las provincias y los municipios:

“el gran ñoquerio está en las provincias”, y

“lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en las provincias y municipios”.

En tanto, Nación seguirá "bajando el gasto, todavía queda gasto para bajar en subsidio en energía" pero los municipios "tienen que bajar el gasto, están abarrotados en muchos casos de ñoquerío”.

Aquel intendente municipal que crea que porque dialogó con Lisandro Catalán o Santiago Caputo o Sebastián Pareja queda libre del ajuste, se equivoca. Espert aclaró: “Le advierto a la política que está todos los días alegremente sancionando leyes para indexar el gasto público, cuánto más gasto público indexado haya, menos posibilidad de hacer gasto discrecional va a haber. A la política le va quedar cada vez menos lugar para hacer política con el gasto público ”.

Acá lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Sin la colaboración de ellos no llega ni en motoneta (al gasto de) 25 puntos del Producto (en lugar) del 33 que estamos hoy. Acá lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Sin la colaboración de ellos no llega ni en motoneta (al gasto de) 25 puntos del Producto (en lugar) del 33 que estamos hoy.

Espert insistió en que “sin déficit fiscal y sin inflación” la economía volverá a crecer, y "es un quiebre respecto de la historia presupuestaria argentina".

Espert y Larreta José Luis Espert en su otra vida.

El diputado oficialista consideró que “los que no quieran votar este Presupuesto están en contra de la sociedad en general y de la gente de laburo que emprende. Porque no hay magia, acá no hay Papá Noel, acá no le vamos a mentir a la gente como se le ha mentido históricamente de que se puede inventar la plata de la nada”.

Tampoco se inmutó ante la posibilidad de que sea rechazado el Presupuesto: “Seguiremos gobernando con un Presupuesto ajustado por resoluciones del Ministerio de Economía, resoluciones administrativas de la Jefatura de Gabinete y decretos”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Vaca Muerta y el exclusivo festejo de Neuquén y Río Negro por el empleo

A Guillermo Francos, el que lava la ropa sucia de Javier Milei: ¿Quién resaltó 60.000?

Padre rico, hijos en guerra: Los Murdoch hacen que Succession parezca fácil

estirse con US$ 100, nafta a $ 800 el litro, 50% menos por la electrónica y comida más barata