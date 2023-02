Los desafíos por no perder el poder de compra comienzan a hacerse más difíciles a medida que crece la inflación en el país. Es acá cuando entran las tarjetas de crédito, las cuales, pueden ser un arma de doble filo para los consumidores si estos no las saben utilizar. En este sentido, Lara López Calvo grabó un video en Twitter en una nueva sección denominada "Educación Financiera", donde cuenta los 5 errores que no tenés que cometer con la tarjeta de crédito.