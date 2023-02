Recordemos que la semana pasada, los senadores Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos "Camau" Espínola (Corrientes), Guillermo Snopek (Jujuy) Eugenia Catalfamo (San Luis) rompieron con el bloque del FdT y crearon, junto a la cordobesa Alejandra Vigo, el nuevo bloque, Unidad Federal.

Y esos mismos legisladores que pegaron el portazo ahora buscarían replicar la estrategia en la Cámara de Diputados. De todos modos, hicieron trascender que, de ocurrir, sería luego de que Alberto Fernández encabece la Asamblea Legislativa en la que dejará inauguradas las sesiones ordinarias, el próximo 1ro. de marzo.

Qué diputados podrían irse del FdT

¿Sobre qué diputados están puestas las miradas? Todos apuntan a los puntanos Carlos Ponce y Natalia Zabala Chacur, que responden a Alberto Rodríguez Saá.

En menor medida, a los jujeños Carolina Moisés, Leila Chaher y Daniel Ferreira, a los entrerrianos Marcelo Casaretto, Carolina Gaillard, Blanca Osuna y Tomás Ledesma, y a los correntinos Fabián Borda, Jorge Romero y Nancy Sand.

Fuentes ligadas al jefe de bloque del FdT Gerardo Martínez minimizaron a Perfil estos rumores, y no creen que se produzca la ruptura también en Diputados. Pero habrá que esperar para ver...

"Será difícil que rompan antes de la apertura de sesiones. Ya bastantes problemas tiene el Gobierno como para sumar uno más a 24 horas de escucharlo a Alberto. Pero estamos cerca de un acuerdo", sentenció a Perfil un senador -de quien no se publicó el nombre- y que además dijo estar "feliz con el golpe que dimos". "No la vieron venir ni el Presidente ni Cristina. Eso ya es un logro", remató en estricto ' off the record'.

Cabe destacar que a diferencia del Senado -antes de la ruptura-, en la Cámara de Diputados el oficialismo ya no cuenta con quórum propio y por eso se vuelve cada vez más difícil avanzar con proyectos clave.

Si el schiarettismo logra sumar a los puntanos Ponce y Zabala Chacur al interbloque Federal (hoy con 8 miembros: Gutiérrez, Graciela Camaño, Florencio Randazzo, Alejandro “Topo” Rodríguez, Mónica Fein, Enrique Estévez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca), dejará al Frente de Todos con apenas 116 miembros, igualando al interbloque de Juntos por el Cambio. Así, el oficialismo perdería la primera minoría.

Todavía aún peor sería el panorama para el FdT si también se van los diputados de las otras provincias, mencionados anteriormente.

