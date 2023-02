1- ¿Asistirán los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)? Obviamente los magistrados están invitados a la ceremonia (el año pasado asistieron), pero aún no confirmaron su presencia. En medio de la embestida del Gobierno, de asistir los jueces al Congreso es esperable que el aire se corte con tijera...

2- ¿Qué actitud tomará Juntos por el Cambio? Vale recordar que el año pasado, el bloque del PRO se retiró a los gritos del recinto cuando Alberto insistía en una investigación judicial sobre la deuda pública externa que ocurrió durante los días de Mauricio Macri en el poder.

morales-iglesias-wolf.jpg Duras reacciones en JxC ante el discurso de Alberto: se terminaron yendo del recinto (Foto NA).

De momento, y según las versiones, en el interbloque de Juntos por el Cambio aún no se habló de cuál será el camino a seguir en esta Asamblea. En principio, mantendrían su idea de no participar de las sesiones hasta que no se retiren los proyectos de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“Todavía no hemos conversado, pero todo estará supeditado a lo que diga el Presidente en su discurso. Lo más probables es que, teniendo en cuenta que va a estar con Cristina y siempre le habla a Cristina, tenga un discurso en el que apunte nuevamente a la deuda con el FMI de Macri y de la denuncia contra la Corte Suprema. Vamos a analizar qué posición tomar si eso sucede”, explicó al portal Infobae una alta fuente del interbloque opositor en la Cámara de Diputados.

Alberto y Cristina, 1er. cara a cara en 6 meses

Si bien, como se mencionó anteriormente, éste será el primer encuentro público entre ambos desde junio de 2022, el Presidente y la vice se vieron las caras, en privado, por última vez el 2 de septiembre del año pasado, horas después del intento de asesinato que sufrió CFK. En esa ocasión, el mandatario fue a visitarla a su departamento de Recoleta para brindarle su apoyo. Estuvieron dialogando durante casi 45 minutos.

Previamente, en julio, habían cenado juntos en la Quinta de Olivos, luego de la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía. El compromiso entre ambos fue que no haya filtraciones de lo conversado en la residencia presidencial. Habría sido un pedido de la Vice, que es reacia a los trascendidos. Desde el entorno de Fernández sólo hicieron saber que se trató de una "buena reunión", aunque algunas crónicas relataron, en cambio, que hubo reproches mutuos.

cfk-alberto-ypf.jpg CFK y Alberto, en el último acto que compartieron, el 3 de junio de 2022 (NA).

Luego, estaba previsto que se reencontraran en diciembre en un evento del Grupo de Puebla en el CCK, pero éste fue suspendido hasta marzo, sin fecha definida aún.

Así las cosas, el 1ero. de marzo volverán a verse las caras, y en público.

Fracasos parlamentarios de Alberto Fernández

El Presidente llega a la nueva apertura de sesiones ordinarias con un doble fracaso a cuestas: por un lado, el Congreso está paralizado debido a la negativa de JxC de dar quórum. Por otra parte, muy pocos de los proyectos de ley que anunció Alberto el año pasado han avanzado.

Con respecto al 1er. fracaso, tal como informó Urgente24, a poco más de una semana para que termine el período de sesiones extraordinarias, el FdT en Diputados no logró hacer ni una sesión.

El rechazo de Juntos por el Cambio a facilitar el quórum hasta que el oficialismo no desista del juicio político a la Corte está logrando que el FdT no pueda hacer ni una sola sesión en el Congreso para tratar los temas pedidos por Alberto Fernández para el período extraordinario.

Hay un sobreesfuerzo en Diputados por parte del FdT para convencer a los bloques minoritarios de sesionar el 28 de febrero, a tan solo 1 día de la inauguración de las sesiones ordinarias, en un claro intento de evitar su fracaso en el terreno parlamentario.

El oficialismo intenta que JxC facilite el quorum por el ofrecimiento de tratar la creación de las universidades cordobesas y al mismo tiempo bajo la retórica de que estaban impidiendo la jubilación de miles de personas al no tratarse la moratoria previsional. Precisamente con ese tema están negociando con los bloques más pequeños para concretar una sesión y así evitarle a Alberto Fernández otro fracaso parlamentario en su convocatoria a sesiones extraordinarias.

En el Senado la situación no es muy diferente, ya que aún no entró en “modo extraordinarias”. No lo hizo en enero, como sí Diputados, ni tampoco hasta ahora se pusieron en marcha las comisiones siquiera. Salvo una, la de Salud, que el pasado jueves trató el tema de las residencias médicas, aunque todo indica que a pesar de tratarse de un proyecto incluido en extraordinarias, quedará para las ordinarias.

Pero la Cámara alta no pasará febrero sin sesionar ya que tendrá, como indica el reglamento, su sesión preparatoria. Ésta será el próximo jueves 23, donde serán reelegidas todas las autoridades actuales (Claudia Ledesma Abdala como presidenta provisional; Carolina Losada vicepresidenta; Maurice Closs vicepresidente primero y Guadalupe Tagliaferri vice segunda).

Según pudo saber el portal Semanario Parlamentario, ese mismo día, a continuación, habría una sesión para tratar sólo dos temas (Alcohol Cero y la Ley Lucio, ambos proyectos con dictamen), aunque la fecha aún no fue oficializada.

Desde JxC ya avisan que bajarán a la sesión preparatoria pero no darán quórum en la siguiente reunión ya que el temario no fue acordado con ellos y, además, mantendrán la postura que determinó la Mesa Nacional. Así las cosas, el oficialismo deberá asegurarse para ese día tener sentados a todos los miembros de su interbloque y al menos dos de sus 3 aliados.

En cuanto a los proyectos de ley que Alberto Fernández anunció en su discurso del año pasado que enviaría al Congreso, tampoco hay resultados positivos.

De acuerdo al relevamiento realizado por Semanario Parlamentario, de las 11 iniciativas que anunció el mandatario en 2022, sólo una se convirtió en ley (la actualización de la Ley de Biotecnología, que incorpora la nanotecnología), otra solo tuvo media sanción y aguarda su aprobación definitiva (Ley del Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030) y otro fue girado pero no avanzó en comisiones (Ley de "licencias parentales igualitarias”). Los ocho restantes que el Presidente anunció nunca fueron enviados.

alberto-cfk-congreso.jpg Alberto y CFK, durante la apertura de sesiones ordinarias 2022.

Cabe destacar que durante el año sí fueron enviados por el Poder Ejecutivo otros proyectos que no fueron los mencionados en la apertura de sesiones 2022, como la ley de refinanciación de la deuda con el FMI; la reforma de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica; la prórroga de la Ley de Regularización Dominial; el Presupuesto 2023; entre otros.

Proyectos anunciados y su estado parlamentario

Ley de Empleo Joven: si bien se presentaron varios proyectos bajo ese título en 2022, no hubo ningún texto por parte del Poder Ejecutivo. Ley de Nano-biotecnología: es el único que se convirtió en ley (aprobado en el Senado el 1ro. de septiembre). Ley de Hidrógeno: nunca se envió el proyecto. Se incorporó incluso -como título- al temario de sesiones extraordinarias del verano 2023. Ley de Sistema Nacional de Calidad: el Ejecutivo no envió el proyecto. Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030: fue enviado por el Gobierno al Senado en septiembre de 2022 y tuvo media sanción el 27 de octubre. Se encuentra pendiente su aprobación en Diputados. Se incluyó en las extraordinarias de este año. Ley de Inteligencia: el Ejecutivo no envió el proyecto. Ley sobre Violencia Institucional: el Ejecutivo no envió un proyecto en este sentido. En marzo de 2022, diputados oficialistas volvieron a presentar una iniciativa que en 2021 había tenido dictamen, pero nunca fue al recinto. Ese expediente forma parte del temario de extraordinarias 2023. Ley de Discapacidad: el proyecto no fue enviado. Sistema Integral de Cuidados: no fue enviado. Licencias parentales: la iniciativa fue enviada en mayo de 2022 a Diputados pero no avanzó su tratamiento en las comisiones a la que fue girada. Modificación de la Ley de Bosques: el proyecto no fue enviado.

