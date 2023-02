Plan Bomba: Patricia Bullrich tuvo que negar default a bancos

https://twitter.com/EduardoSettiOk/status/1625945947413876748 Hoy vencían $294.398 M. Tuvimos 1.565 ofertas por un total de VNO ofertado de $636.834 M, de los cuales se adjudicó un valor efectivo de $401.680 millones, superando las necesidades de financiamiento en $107.282 M. — Eduardo Setti (@EduardoSettiOk) February 15, 2023

La panorama apocalíptico al final favoreció al FdT. Tras ello, Massa, pudo renovar todo lo que le vencía este mes con creces. “Hoy vencían $294.398 M. Tuvimos 1.565 ofertas por un total de VNO ofertado de $636.834 M, de los cuales se adjudicó un valor efectivo de $401.680 millones, superando las necesidades de financiamiento en $107.282 M”, informó el Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía Eduardo Setti.

Patricia Bullrich y banqueros

Como se contó, los comunicados de JxC en los últimos días preocuparon a los mercados por instalar la idea de un default de la deuda en pesos o reperfilamientos en caso de ganen en las elecciones, tal como lo hizo el exministro de Economía, Hernán Lacunza.

Un error político muy grave en un año electoral. ¿De donde creen que sale el dinero para financiar las campañas los referentes de JxC? Auspiciar un panorama apocalíptico, coquetear con un default de la deuda e intranquilizar al mercado no parece ser el modo correcto.

Sorprendió en ese sentido, el pesimismo de Luciano Laspina, diputado y asesor económico de Patricia Bullrich quién como ya contó Urgente24 carece de estructura y “cash” para financiar su campaña electoral”.

“Cómo llegamos hasta junio si después del coloquio de ideas que Bullrich y Laspina fueron grandes protagonistas y se imaginaron que venían aportes importantes? Bueno la plata no apareció. Están muy apretados económicamente”, había afirmado el periodista Beto Valdéz en noviembre de 2022.

Asimismo por el fracaso económico de Mauricio Macri, los empresarios no lo ven con buenos ojos y sospechaba que estaría auto boicoteando la campaña de Patricia. “No porque Patricia no sea del gusto de muchos sectores del círculo rojo si no porque el club atlético Patricia Bullrich es de pretemporada... y que después aparezca el club atlético Mauricio Macri y se lleve los jugadores. Entonces ese elemento termina conspirando contra aquel que quiere aportar. Porque dice che le pongo a Patricia pero después aparece Mauricio”.

Tal vez para ocultar aquello o para bajarle el tono al duro documento que anunciaba la bomba económica, ayer (17/02) Bullrich y Laspina se reunieron con banqueros y "consensuaron el compromiso a honrar la deuda pública", según trascendió.

https://twitter.com/BonelliOK/status/1626728577054941190 Patricia Bullrich se reunió con los principales banqueros del país.

Les presentó su plan de candidata presidencial.

Estuvieron Brito, Bolzico y la cúpula de Adeba.

Ambas partes hablaron de un compromiso a honrar la deuda pública.

Del encuentro también participó Laspina. pic.twitter.com/Gxf15YOAzz — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) February 17, 2023

Según Laborda de LN +: "Almuerzo importante de Bullrich, Laspina y Massot con los principales presidentes o accionistas de los bancos. Consensuaron en que el estado Argentino, trabajar para honrar los compromisos siempre! La capacidad de pago en el futuro depende de la responsabilidad fiscal del gobierno hoy y en el futuro".

En el encuentro habrían participado: Javier Bolzico (Adeba), Jorge Brito (Banco Macro), Pablo Gutiérrez (Galicia); José Luis Pardo (Mariva), Roberto Domínguez (BSyT), Marco Prieto (CMF) y Andrés Meta (BIND) a quiEnes, Bullrich les presentó el plan de su candidatura presidencial

En esa línea, Bullrich tuvo que negar default a bancos a cambio de un compromiso de no ser condescendientes con el Gobierno y así contener la herencia económica del FdT. Es decir JxC se compromete de alguna manera a no reperfilar la deuda, y los bancos a exigirle al Gobierno acelerar el ajuste fiscal.

La periodista Florencia Donovan en el Diario La Nación compartió un presunto documento con algunos puntos de consenso:

“Es necesario preservar el crédito público como política de Estado”. “El Estado argentino debe trabajar para honrar sus compromisos, siempre. Esto exige voluntad y capacidad de pago. La capacidad de pago depende de la responsabilidad fiscal del Gobierno hoy y en el futuro”.

“Es imprescindible alcanzar el equilibrio fiscal cuanto antes como forma de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.”

Más contenido de Urgente24

Una verdad incómoda para Cristina y Alberto

Otro sismo en Turquia 5,2 grados de magnitud

Alberto solo y clamor por CFK: Agustín Rossi apuesta por Scioli

Una docena de nuevos mercados festeja Sergio Massa

Francisco contra una renuncia: "Soy Papa para toda la vida"