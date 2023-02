Fernández, del otro lado del espejo, está mucho más debilitado, por lo que una eventual consagración como candidato incluso podría dejar al oficialismo fuera de una 2da vuelta. Los escenarios de tercios que incluyen a Juntos por el Cambio y al libertario Javier Milei se tornan palpables en recientes sondeos electorales. Si el peronismo no da con el candidato adecuado, un 3er lugar en una elección presidencial sería una amenaza latente. La presión del kirchnerismo para que el Presidente se baje de la carrera por la reelección se hizo sentir ya desde los carteles con la leyenda “Cristina 2023” que decoraron la previa de la reunión en la sede del PJ de la mesa política de las distintas facciones todistas. Y se hizo más fuerte durante las 5 horas que duró el cónclave en Matheu 130. El mandatario, no obstante, hizo trascender que su anhelo reeleccionista no murió en la reunión de Los 33. Como la Vice, Fernández también necesita mantener viva la expectativa de su candidatura. Ya no, claro, por una cuestión de negociación, sino por una más primaria: su supervivencia política en los meses que quedan hasta la oficialización de las listas, en junio. Lo explicó de forma académica el gastronómico Luis Barrionuevo en un asado que ofreció en Mar del Plata a sus pares sindicalistas: “Si Alberto dice que no quiere reelección, creo que el cafetero de la Casa Rosada no le va a servir más café”.