Francisco contra una renuncia: "Soy Papa para toda la vida"

Mire, es cierto que escribí mi [texto] de renuncia 2 meses después de haber sido elegido y le entregué esta carta al cardenal [Tarcisio] Bertone. No sé dónde está esta carta. Lo hice en caso de que tuviera algún problema de salud que me impidiera ejercer mi ministerio y no estoy plenamente consciente y en condiciones de renunciar. Sin embargo, esto no significa en absoluto que la renuncia de los papas deba convertirse, digamos, en una 'moda' o en algo normal. Benedicto tuvo el coraje de hacerlo porque no se sentía con ganas de continuar debido a su salud. Mire, es cierto que escribí mi [texto] de renuncia 2 meses después de haber sido elegido y le entregué esta carta al cardenal [Tarcisio] Bertone. No sé dónde está esta carta. Lo hice en caso de que tuviera algún problema de salud que me impidiera ejercer mi ministerio y no estoy plenamente consciente y en condiciones de renunciar. Sin embargo, esto no significa en absoluto que la renuncia de los papas deba convertirse, digamos, en una 'moda' o en algo normal. Benedicto tuvo el coraje de hacerlo porque no se sentía con ganas de continuar debido a su salud.