Estas señales avisan que tu hígado podría estar mal

¿Cómo comienza la enfermedad del hígado? ¿Qué parte del cuerpo duele cuando estás mal del hígado? ¿Qué pasa cuando el hígado no está funcionando bien? No siempre se habla del hígado, pero es uno de los órganos más importantes que tenemos. Cumple muchas funciones, como producir y almacenar vitaminas, eliminar toxinas y más. Sin embargo, puede ser difícil saber cuando el hígado está enfermo, ya que en ocasiones no suelen presentarse síntomas. Claro, está, todo depende de la enfermedad del hígado. Conozca aquí los problemas más comunes del hígado y los síntomas que muchas veces pasan desapercibidos.