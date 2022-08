Twitter Boca vapuleó al Consejo por una revelación de Closs

"Pretendemos que el jugador reflexione. No hablaremos de cifras, porque no vamos a poner mal a la gente, pero créanme que es imposible lo que pide. No existe en la Argentina", expresó tajante el presidente xeneize, Jorge Amor Ameal, ante los medios.

Del lado del portero hubo una respuesta:

"Agustín Rossi quería seguir en Boca. Le ofrezco a los directivos hacer pública la negociación, a ver quien miente. Dicen que ofrecen dos departamentos en Puerto Madero cuando son dos terrenos baldíos", apuntó Miguel González en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "¿Cómo no voy a estar enojado? Este chico es lo más bueno que hay. Jugó con un contrato bajo, hace dos años le viene pidiendo reuniones y nunca contestaron. Ahora, porque la gente pidió por él, quieren arreglar un contrato en 24 horas, así no funciona".

image.png Carlos Izquierdoz ya se fue de Boca. ¿El siguiente es Agustín Rossi?

La cuestión con Rossi sigue siendo incierta. El ex Lanús podría ser colgado por orden de Riquelme, en base a una política que el ídolo boquense ya utilizó con otros ex jugadores que no arreglaban su contrato (Cristian Pavón, Julio Buffarini, Emmanuel Más, entre otros).

La información circundante es que el guardameta sería de la partida este sábado (6/8) ante Platense, cuando Boca reciba al 'Calamar' por la doceava jornada de la Liga Profesional de Fútbol. La Bombonera dará su veredicto final: o por el guardián del arco, o por Román, el hombre más influyente en la historia del club pero que ahora ocupa un rol dirigencial.

El aliento y la banca a Agustín Rossi ya se vio reflejada en el último encuentro en el que el 'Xeneize' hizo de local, hablamos de la 10° jornada de la liga argentina, donde el público coreó: "Rossi es de Boca, de Boca no se va".

Este 'tire y afloje' despertó a dos bandos totalmente opuestos en las redes sociales, entre los que defienden a la comisión directiva y los que apoyan al futbolista.

image.png Juan Román Riquelme no acordó los números en el contrato de Agustín Rossi y la relación parece quebrada.

La revelación de Closs

El reportero dio detalles de por qué Agustín Almendra quiere irse del club de la Ribera.

Este medio relató que el mediocampista de Boca Juniors no quiere saber más nada. Luego de la confrontación con Sebastián Battaglia, Almendra fue apartado del plantel profesional y, si bien manifestó que quería acercarse al ex entrenador para ofrecerle disculpas, ahora la historia se escribe de otra manera.

"Hoy me contaron lo de Almendra, hoy me contaron lo de Almendra", comenzó dicendo Mariano Closs en su habitual programa del mediodía, ESPN F12, con una sonrisa dibujada en su rostro y mientras sus compañeros lo miraban confundidos.

"Sé que Martín Costa (panelista) también lo sabe, sabe también cómo fue. No fue cómo se contó.Tiene que ver con una situación que pasó, casi que lo indujeron (a tomar la decisión de no renovar), Almendra quería seguir jugando en Boca".

Luego de esa breve introducción, Closs remató:

Alguien le dio un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido, y eso no le gustó a Almendra, porque lo dejaron plantado un par de horas largas... Alguien le dio un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido, y eso no le gustó a Almendra, porque lo dejaron plantado un par de horas largas...

image.png Mariano Closs contó que un dirigente de Boca se "quedó dormido" y por eso Agustín Almendra tomó la decisión de irse.

https://twitter.com/ClossMoments/status/1554912137365053441 A partir de ahora son el Consejo del Sueño.



Increíble hayan perdido el patrimonio de Almendra, joven y con proyección, por esto que cuentan. Realmente insólito. pic.twitter.com/Phn261HeVr — Sensei Clossed (@ClossMoments) August 3, 2022

El volante no juega con el primer equipo desde enero de este año, cuando sufrió un esguince en su tobillo derecho, en un partido amistoso en el que el 'Xeneize' derrotó 3 a 2 a la Universidad de Chile.

Una vez recuperado de su lesión sucedió lo ya conocido, con su turbulento episodio con Sebastián Battaglia.

Twitter

Las redes sociales reaccionaron a la versión de Mariano Closs y el supuesto dirigente que se quedó dormido. Los usuarios teorizaron en que habría sido Mauricio 'Chicho' Serna o Marcelo Delgado, quienes forman parte del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

https://twitter.com/snowyfutbol/status/1554994805947731968 Se filtró el chat de Chicho Siesta con Ajustin Almendra pic.twitter.com/hITZpYNjs5 — Bostejihyo (@snowyfutbol) August 4, 2022

https://twitter.com/frdznico/status/1554958740167827456 Los muchachos yendo a ponerle las 25 alarmas al Chicho Siesta para que no se quede dormido y renueve Varela pic.twitter.com/sE8fOVQlNA — Nicolás. (@frdznico) August 3, 2022

https://twitter.com/elultimoo10_/status/1555013515471163396 El triple carechimba del Chicho Siesta fijandose por que no le habia sonado la alarma



la alarma: pic.twitter.com/HLeYt0UN0J — diez (@elultimoo10_) August 4, 2022

https://twitter.com/Sapardismo/status/1554915501867925505 El ratón bermudez despertando al chicho siesta para la reunión que tenian con almendra pic.twitter.com/6SQk5c3rVT — Muñeco (@Sapardismo) August 3, 2022

https://twitter.com/pablionel/status/1554911908058243079 - ay seguro está pensando en otra



- jshffjfs el ratón bermúdez, el chicho siesta y el chelo descanso — pablo (@pablionel) August 3, 2022

https://twitter.com/xmilianx_/status/1554903931213447169 el carechimba del chicho siesta viendo que son las 2 de la tarde y tenia que juntarse con almendra a las 10 pic.twitter.com/A7XLIldul3 — Palito (@xmilianx_) August 3, 2022

https://twitter.com/QuimeyHerrera01/status/1554924032667041795 me estoy riendo con los apodos de chicho siesta, el chelo descanso y todos esos pero cuando leí Juan roncar Riquelme me quedé asi pic.twitter.com/hFdRTGNlRk — Quimey Herrera (@QuimeyHerrera01) August 3, 2022

https://twitter.com/tomibjs_/status/1554881811947421696 El Chicho Siesta a las 2 de la tarde mientras Almendra lo espera en el predio de ezeiza: pic.twitter.com/DnAG8PsjLc — Tomi (@tomibjs_) August 3, 2022

https://twitter.com/BosteroEnfermo/status/1554885481061548037 Almendra: Que bueno que me voy a reunir con Serna para renovar

El Chicho siesta: pic.twitter.com/jlvZjzKMNZ — BrunoCabj (@BosteroEnfermo) August 3, 2022

https://twitter.com/CuevaAlbi/status/1554996926185197568 -Almendra esperando por la renovación.



Chicho Siesta: pic.twitter.com/HOvIwNeqWK — Cueva Albiceleste (@CuevaAlbi) August 4, 2022

Más contenidos en Urgente24:

TyC Sports fue denunciado por discriminación en vivo

BCRA en crisis: Aerolíneas Argentinas pone un cepo al dólar

Súperhumo: Medidas de Sergio Massa que dejan un gusto a poco

Mirta Tundis se cruzó fuerte con Feinmann y terminó llorando

Bono para jubilados y empleados privados: Para quiénes será