Selección Argentina: empezó el clamor interno por Scaloni

Por ahora, Lionel Scaloni, aún no arregló su continuidad con Claudio “Chiqui” Tapia, algo que genera preocupación al día de hoy entre hinchas y puertas para adentro en AFA.

Scaloni se ganó el respeto de todo el mundo. Sufrió ninguneos, destratos y todo tipo de críticas desde su asunción en 2018. Tapia apostó por él tras la abrupta salida de Jorge Sampaoli, luego del papelón de la “Albiceleste” en el Mundial de Rusia 2018. Nadie la vio más que el “Chiqui” Tapia.

SELECCIONARGENTINAEMPEZOELCLAMORINTERNOPORSCALONIFOTO3.jpg Los integrantes de la Selección Argentina campeón del mundo en Qatar 2022 piden por la continuidad del DT Lionel Scaloni en su cargo.

Fue un gran logro en su gestión. El de Pujato no tuvo experiencia previa en clubes y aún así se hizo cargo de un vestuario que era un campo minado.

El técnico rompió para siempre el “club de amigos”, algo que se venía reclamando desde tiempos de antaño.

Se rodeó de gente capaz, como Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto “Ratón” Ayala. Convocó a futbolistas nuevos, confió en sus planteos, tácticas y virtudes.

Logró un invicto de 36 partidos, una Copa América ante Brasil, la Finalissima ante Italia y la reciente Copa del Mundo. Más allá de sus impresionantes marcas y registros, Scaloni cautivó a todos por su humildad, simpleza y calidad humana.

El técnico del seleccionado nacional convirtió su propia figura: fue del “joven inexperto”, así lo llamaron dentro del ámbito periodístico-deportivo, al mandamás absoluto y en un líder inamovible.

¿Quién no quisiera tener al DT Campeón del Mundo? Pero la cuestión no pasa por querer o no querer.

El director técnico de la celeste y blanca tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre de 2022. Hay voluntad de ambas partes -de AFA y del pujatense- para renovar, pero por ahora no es sencillo.

De manera extraoficial, cuando la “Albiceleste” estaba en una gira por Estados Unidos, fue Claudio “Chiqui” Tapia quien anunció la continuidad del hombre de 44 años. “Hay Scaloneta para rato. Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones”, comunicó el titular de AFA desde su cuenta de Twitter.

“Acordamos de palabra”

El presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, viajó a San Juan para visitar el santuario de la Difunta Correa para cumplir con su promesa de llevarle la Copa del Mundo. En la provincia cuyana, el “Chiqui” Tapia fue declarado como Ciudadano Ilustre. Además, el dirigente habló sobre la renovación de Lionel Scaloni como entrenador del combinado nacional. A continuación las citas más relevantes.

“Le pedí una mano en las fechas FIFA. Entendió que era momento de un cambio generacional, y me convenció. Menotti fue el primero que me dijo, antes de la Copa América de 2019, que tenía que hacerle contrato hasta el final del Mundial, y así lo hicimos”, manifestó.

Y agregó: “Cuando elegimos a Scaloni el 99% pensó que estábamos equivocados o inclusive locos. Pero esta Selección le devolvió la felicidad al pueblo con los tres títulos que ganó”.

Acerca del plantel y el nivel de la Selección Argentina: “Tenemos Selección para ocho o diez años. (En el Mundial) terminamos siendo la única en la que jugaron todos los jugadores de campo y en ninguno de los siete partidos repetimos formación. Tenemos al mejor cuerpo técnico del mundo en la Selección Argentina”, declaró el presidente de la AFA en su visita a San Juan.

“Tenemos al mejor jugador del mundo, que fue destratado y maltratado. A veces las mezquindades ajenas no nos llevan a reconocer a los que tenemos y por qué los tenemos. Gran cantidad de los logros que tenemos son por nuestro capitán”, sentenció.

Por último, Tapia se refirió al DT pujatense: “Scaloni es el técnico de la Selección Argentina. Ambos somos hombres de palabra, acordamos de palabra”, declaró el “Chiqui” Tapia.

“Se fue de viaje a España por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo”, subrayó.

Argentina se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, a 36 años de la gesta de México ‘86, luego de vencer a Francia en la definición por tiros penales de una increíble final de Qatar 2022, empatada 3-3 al final de 120’.

La selección estuvo dos veces a tiro de ganar el partido, en el tiempo regular y el extra, pero un intratable Kylian Mbappé, autor de un triple, elevó a niveles imposible el dramatismo del desenlace.

En la tanda de penales, Argentina anotó sus cuatro remates (Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel), Emiliano “Dibu” Martínez tapó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo.

En su última noche mundialista, Messi abrió el marcador de penal a los 23’ del primer tiempo y Ángel Di María, otra de las grandes figuras, estiró la cuenta a los 32’ de la misma etapa.

Mbappé forzó el tiempo extra con un doblete a los 35’ y 36’ del segundo tiempo y luego quiso los penales cuando empató 3-3 a los 117, en el segundo suplementario, después de que Lionel Messi consiguiera el 3-2 a los 109, en un mano a mano colosal entre las dos celebridades del fútbol planetario.

Más de 80.000 fanáticos de Argentina deliraron en el estadio Lusail por la esperada conquista de la selección y elevaron a Messi al plano celestial de Diego Maradona, figura omnipresente en la memoria del hincha durante toda la competencia.

Argentina, campeón '78 y '86, se consolidó como el cuarto país más ganador de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil (5), Italia y Alemania, que suman 4. Francia se quedó con 2.

La “Scaloneta”, que ya suma tres títulos por la conquista previa de la Copa América y la Finalissima, cortó con una racha de dos décadas sin consagraciones de equipos sudamericanos.

En la definición de los doce pasos, con la hinchada argentina de fondo, el equipo no falló, Emiliano “Dibu” Martínez se agrandó y sucedió lo esperado por todo el mundo del fútbol: Argentina y Messi, al fin, campeones del mundo.

